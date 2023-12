Grupos de la oposición tienden su mano al PP para negociar presupuestos: "No nos gusta que Vox tenga un botón nuclear"

Los grupos parlamentarios de la oposición (PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos) han extendido este viernes, en una rueda de prensa conjunta, su mano al PP para negociar los presupuestos del próximo año, al considerar la situación actual de "caos". "No nos gusta que Vox tenga un botón nuclear".

Así se ha expresado el portavoz del Grupo Socialista en el Parlament, Iago Negueruela, durante su intervención ante los medios, acompañado de los portavoces de MÉS per Mallorca y Més per Menorca, Lluis Apesteguia y Josep Castells, y la diputada de Unidas Podemos Cristina Gómez.

En esta línea, el socialista ha explicado que con esta rueda de prensa conjunta pretenden enviar "un mensaje unitario y claro, fruto de la responsabilidad de los partidos responsables, que quieren ofrecer al Govern su apoyo para evitar un escenario de segregación lingüística y consecuencias sociales incalculables".

"Lo que hacemos es complejo para nosotros. Para nuestros partidos, poner a disposición nuestros votos, creo que democráticamente nunca había sucedido", ha enfatizado Negueruela.

De su lado, Apesteguia ha añadido que esta voluntad de negociar las cuentas por parte de la oposición responde a su intención de "parar todos los delirios y tonterías de destruirlo todo de Vox", porque "Vox ya ha aprobado la sangre del PP y está dispuesto a todo para romper todo".

Así, también ha recalcado que el hecho de extender todos la mano a un gobierno del PP para negociar los presupuestos "es de la asunción de una responsabilidad institucional y democrática enorme". "Lo normal es que, por discrepancias ideológicas de los grupos, votemos en contra, pero entendemos que estamos ante una situación excepcional", ha insistido el portavoz ecosoberanista.

