La grave acusación de un diputado de Unidas Podemos a Marcos de Quinto por jactarse de recibir vino gratis

El diputado de Ciudadanos Marcos de Quinto,número dos de Albert Rivera en las generales por Madrid y exvicepresidente de Coca-Cola, se ha jactado en las redes sociales de las botellas de vino que le regalan y un diputado de Galicia en Común le ha replicado con graves acusaciones de “sobornos”.

El parlamentario de Ciudadanos, que entró en la dirección del partido tras la crisis abierta por la marcha de Toni Roldán, ha presumido de las botellas de Quinta de Vale Meao que le regalan, cada una de las cuales tiene un precio en el mercado que ronda o supera los cien euros.

De Haro: “Que Sánchez llegue una hora tarde a una cita con Felipe VI es una descomunal falta de respeto" El comunicador de 'La Tarde de COPE' analiza en su monólogo de las 16.00 horas la última polémica del presidente del Gobierno en funciones Fernando de Haro 07 ago 2019 - 16:14

"Muy agradecido a Quinta do Vale Meao por enviarme una botella de cada una de las últimas añadas de mi vino favorito... y de nuevo: gracias a mis "haters" por ayudarme a promocionarlo", ha ironizado desde su cuenta de Twitter, donde ha publicado una fotografía en la que se ven seis botellas repartidas en dos cajas.

Muy agradecido a @quintadvalemeao por enviarme una botella de cada una de las últimas añadas de mi vino favorito... y de nuevo: gracias a mis “haters” por ayudarme a promocionarlo :-) pic.twitter.com/rbQglITAKV — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) August 6, 2019

En la misma red social le ha contestado uno de los diputados de Galicia en Común y miembro del grupo de Unidas Podemos, Antón Gómez-Reino, quien considera que la actitud de Marcos de Quinto es una muestra de "oligarquía grosera".

"Quien hace apología de un regalo empresarial vinculado a su cargo público sugiere como lógica la prevaricación, el soborno, el cohecho, la corrupción. Le parecen inherentes a su condición. Y en realidad, su condición, nos avergüenza como sociedad", sostiene el diputado gallego en el 'tuit'.

Quien hace apología de un regalo empresarial vinculado a su cargo público sugiere como lógica la prevaricación, el soborno, el cohecho, la corrupción. Le parecen inherentes a su condición.



Y en realidad, su condición, nos avergüenza como sociedad. #OligarquiaGrosera https://t.co/FeYFAIjcio — Antón Gómez-Reino (@AntonGomezReino) August 7, 2019

Los regalos no estaban expresamente prohibidos en el Congreso, pero, desde esta legislatura, los diputados están obligados a declararlos al entrar en vigor el nuevo Código Ético que se redactó en la etapa de Ana Pastor a instancias del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO).

De Quinto ya protagonizó hace dos meses otra polémica cuando mencionó el vino portugués de Quinta de Vale Meao para responder a las críticas del exdiputado convergente Ignasi Guardans, que reprochaba a Ciudadanos su ruptura con Manuel Valls: "Cuando gentuza como tu me insulta, abro una botella de Quinta do Vale Meao, me sirvo una copa, y pienso en lo afortunado que soy por no parecerme a ti", le soltó en Twitter.

Cuando gentuza como tu me insulta, abro una botella de Quinta do Vale Meao, me sirvo una copa, y pienso en lo afortunado que soy por no parecerme a tí :-) — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) June 18, 2019

Aquel comentario abrió una polémica y en las redes se puso de manifiesto la exclusividad de la bodega portuguesa y se recordó el elevado precio de ese vino, con botellas que pueden llegar a los 300 euros.