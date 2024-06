Grande-Marlaska ve "un despropósito" las "dudas" de Feijóo sobre la UCO en el caso Begoña Gómez y le exige disculparse

El ministro asegura que los populares "aún tienen en su ADN la policía patriótica que crearon"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha exigido al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que pida disculpas por las "dudas" vertidas sobre el informe de la UCO del caso de la mujer del presidente Sánchez, Begoña Gómez y que ha calificado de "despropósito".

En declaraciones a los medios este jueves, tras presidir en Vilaboa (Pontevedra) el acto de entrega de los premios del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar.

"Me parece de una gravedad máxima (...). Me parecen unas manifestaciones absolutamente intolerables. Me parece un despropósito dudar de esa manera de la neutralidad, del trabajo y de la profesionalidad, en este caso de la UCO", ha afirmado, señalando además que el líder de la oposición "aprovecha" que los funcionarios públicos "no van a contestar a un representante político". "Abusa de esa situación", apunta.

Por ello, el ministro espera que Feijóo "se retracte" y se disculpe públicamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "por dudar de esa forma tan clara de su profesionalidad".

En ese sentido, ha deslizado, "quizá es debido a que todavía él, como líder del Partido Popular, tienen en su ADN la policía patriótica que crearon".

En esta línea, insiste en que los populares "desconocen realmente lo que es la profesionalidad, en este caso de la UCO, de la Guardia Civil y de la Policía Judicial".

"NO SE CUESTIONA, SE VALORA"

Respecto a las acusaciones al presidente Sánchez por su última carta pública, en la que la oposición afirma que "cuestiona" las decisiones judiciales, Grande-Marlaska defiende que no ha sido así y que "lo único que se hace es valorar algunas actuaciones judiciales como corresponde en un Estado de derecho". "Valorar con hechos, no hacer juicios de valor", ha remarcado.