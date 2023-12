Gómez Villamandos: "Andalucía tiene que ser reconocida también como un motor de innovación y emprendimiento"

El consejero de Universidad, Investigación, José Carlos Gómez Villamandos, ha destacado la capacidad que tiene Andalucía a la hora de desarrollar startups y ha asegurado que en los últimos años la región ya está siendo reconocida como un motor económico para España. Sin embargo, Villamandos ha pedido que también sea "reconocida como un motor de innovación y de emprendimiento".

Así lo ha puesto de manifiesto durante la inauguración del I Congreso Internacional de Startups que se celebra en Sevilla del 13 al 15 de diciembre, una cita única organizada por la Asociación Internacional de Startups y la Red de Empresas, Inversores, Instituciones y Territorios para el Impulso del emprendimiento, la innovación y la inversión, que congrega a más de 1.000 líderes del ecosistema emprendedor, empresarial, inversor e innovador de 46 países inscritos de Europa, EEUU, Latinoamérica, África, Medio Oriente y Asia.

En este contexto, Gómez Villamandos ha explicado que Andalucía siempre ha sido una tierra emprendedora y de innovación, pero "necesitaba una serie de políticas y estrategias que le permitieran dar un salto cualitativo y cuantitativo importante en el ámbito del emprendimiento basado en el conocimiento, en la generación de startups y de nuevas empresas que cree oportunidades para nuestros jóvenes".

De esta forma, ha señalado que el Gobierno andaluz está promoviendo, al tiempo que se está desarrollando un clima de estabilidad institucional, de seguridad jurídica y de estabilidad política en Andalucía, que "es fundamental para el desarrollo empresarial".

"Andalucía es líder en startups en el ámbito agroindustrial, biotecnológico y turístico y está dando grandes pasos para ser líder en el sector aeroespacial, naval, en la industria 4.0 y en la defensa", ha incidido.

Durante su intervención, el consejero ha señalado que la elección de Sevilla para celebrar la primera edición de esta ambiciosa iniciativa refuerza a Andalucía como ecosistema emprendedor, "ya que se trata de un foro totalmente alineado con una de las grandes apuestas del Gobierno andaluz como es el fomento del emprendimiento innovador para conseguir un tejido productivo competitivo y de valor en Andalucía".

El titular de Universidad ha puesto de relieve la importancia de acercar los Centros de Emprendimiento de Andalucía (CADE) a las universidades con el fin de facilitar la creación de empresas innovadoras donde reside el conocimiento, tal y como lo vienen haciendo los CADE de la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad de Jaén, "los cuales están dando excelentes resultados".

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, a través de la Fundación Andalucía Emprende, ha asesorado en lo que va de año a 4.100 personas con formación universitaria que han querido embarcarse en la tarea de emprender, lo que ha generado más de 3.800 empleos en la región gracias a iniciativas empresariales basadas en el conocimiento. Esto supone casi el 27% del total de personas emprendedoras a quienes se ha ayudado desde la Fundación.

Del mismo modo, Gómez Villamandos ha avanzado que su departamento, junto con las universidades, elaborará un catálogo para identificar a las startups que nacen desde las instituciones y analizar el impacto socioeconómico que tienen en el tejido productivo andaluz.

Durante su intervención, el consejero ha repasado algunas de las actuaciones llevadas a cabo para fomentar la formación a emprendedores, como la celebración en enero de 2024 de la segunda edición de 'Empezar a Emprender', dirigido tanto a empresas consolidadas como de reciente creación o el acompañamiento a los jóvenes innovadores a hacer realidad sus ideas empresariales y sus proyectos a través del asesoramiento y el apoyo de Andalucía Emprende.

La Consejería de Universidad, además de facilitar la conexión de startups andaluzas con inversores y clientes gracias a través de su presencia en foros como el South Summit, Mobilee World Congress, 4YFN (Four years from now) o Al Andalus Innovation Venture, ha retomado un calendario de reuniones con los agentes implicados para evaluar los resultados del Plan General de Emprendimiento puesto en marcha por la Junta de Andalucía para potenciar la innovación empresarial en la comunidad autónoma.

Por otro lado, desde la Dirección General de Emprendimiento y Formación Continua se está fomentando el apoyo a startups en el proceso de certificación que recoge la nueva Ley nacional, "una normativa que esperamos que contribuya realmente a incentivar las empresas emergentes y a fomentar su crecimiento para que se convierta en un verdadero revulsivo en nuevas economía", ha incidido.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En la actualidad, la Administración autonómica ha asesorado y ayudado en la tramitación al 60% de las empresas emergentes certificadas en Andalucía.

Gómez Villamandos ha destacado el compromiso firme del Gobierno andaluz por contribuir al escalado de las empresas emergentes con una mejora en las cifras de inversión, "especialmente en sectores intensivos del conocimiento", al tiempo que ha considerado clave la colaboración público-privada entre los diferentes agentes que forman parte del ecosistema emprendedor "para generar un entorno con las condiciones adecuadas que favorezca la creación y la consolidación de proyectos empresariales innovadores y creadores de nuevo empleo".

Por último, el titular de Universidad ha afirmado que "Andalucía cuenta con un gobierno pro-empresa, un gobierno que considera su tejido productivo como el mejor activo para generar equidad, igualdad y oportunidades".