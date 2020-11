Gobierno Vasco dice que se pueden aplicar "muchas" medidas antes que el confinamiento general, aunque no lo descarta

Urkullu analizará el jueves, junto al resto de instituciones de Euskadi, la posibilidad de decretar nuevas restricciones

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha subrayado que existen otras "muchas" decisiones que se pueden adoptar para frenar la expansión del coronavirus antes de decretar un nuevo confinamiento, una medida que el Ejecutivo está "empeñado" en evitar, pero que sigue sin descartar si la situación epidemiológica continúa empeorando.

Zupiria, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha confirmado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, convocará para este próximo jueves una nueva reunión del consejo asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI).

En ese encuentro, que se celebrará un día después del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud convocado para el miércoles, las instituciones vascas analizarán la evolución de la pandemia y los resultados de las nuevas restricciones decretadas hace dos semanas para hacer frente al avance de la pandemia en Euskadi.

Además, en la reunión del consejo asesor del Labi se estudiará la posibilidad de adoptar nuevas medidas frente al coronavirus. El portavoz del Gobierno ha precisado que las decisiones que se adopten en este foro deberán adecuarse a los "límites" que establece el actual estado de alarma.

Zupiria ha defendido la "transparencia" con la que está actuando el Gobierno Vasco en relación con la situación epidemiológica y las decisiones que se adoptan frente a la expansión de la covid-19. Como ejemplo de dicha "transparencia", ha citado el plan 'Biziberri', el documento del Ejecutivo en el que se recogen las distintas medidas que se pueden adoptar frente a la pandemia en función de los diferentes escenarios de gravedad de la misma.

El portavoz del Gobierno autonómico ha recordado que Euskadi ha alanzado ya el escenario "más grave" contemplado en 'Biziberri', con un nivel de incidencia de la pandemia superior a los 500 casos por cada 100.000 personas, y con otros indicadores como la tasa de transmisión o la ocupación de las UCI en niveles muy elevados.

Tras recordar que el documento recoge distintas medidas a adoptar en función del escenario de la pandemia, ha subrayado que "todavía se pueden adoptar muchas decisiones y medidas antes de llegar a una situación de confinamiento general" como la que se produjo entre marzo y junio, en la primera oleada de la crisis sanitaria.

"AGOTAR TODAS LAS VÍAS"

Zupiria ha recordado que el confinamiento aplicado en aquel momento en todo el Estado español fue el "más duro" de toda Europa, y ha destacado que "todos conocemos" las consecuencias de aquellas restricciones, que llevaron a que muchas personas no pudieran acudir a sus trabajos, así como a suspender las clases presenciales y a que muchas personas pasaran "semanas enteras" sin salir de sus casas.

Por ese motivo, ha reiterado que el Gobierno Vasco está "empeñado" en tratar de evitar que sea necesario volver a recurrir a un confinamiento general, por lo que tratará de "agotar todas las vías" antes de tener que aplicar una medida de ese tipo. En todo caso, ha reiterado que el Ejecutivo no descarta "ningún escenario" en función de cuál sea la evolución de la pandemia.

Zupiria ha explicado que los expertos sanitarios han llegado a la conclusión de que es "muy difícil" hacer previsiones para más allá de cinco días. Además, ha advertido de que aunque se obligue a que los ciudadanos permanezcan encerrados 30 días en sus casas , la crisis sanitaria "no se va a resolver en un mes".

De hecho, ha avisado de que habría que considerar la posibilidad de que en primavera y verano se produzcan "nuevas olas" de la pandemia. "Ojalá no sea así, pero no es imposible ni descartable", ha indicado, para añadir a continuación que "no podemos estar encerrados en casa tres meses hasta que la ciencia consiga dominar a la enfermedad".

El portavoz del Ejecutivo autonómico ha manifestado que la clave está en determinar cómo es posible desarrollar una vida "lo más normalizada posible" sin que la seguridad frente a posibles contagios se vea comprometida. Zupiria ha avisado, además, de que este es un reto que no se podrá superar solo con "restricciones y prohibiciones", por lo que ha vuelto a apelar al cumplimiento de las medidas preventivas y a limitar la actividad social al máximo posible.

OTEGI Y LA "CRISPACIÓN"

Zupiria también se ha referido a los reproches que el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha dirigido al lehendakari por "dosificar la información" sobre un nuevo confinamiento que el dirigente soberanista da prácticamente por hecho.

El portavoz del Ejecutivo vasco ha afirmado que las "descalificaciones" públicas no aportan "nada" en una situación tan "grave y difícil como la actual", y se ha mostrado partidario de aportar sugerencias evitando la "crispación" y a través de los foros más adecuados.

De esa forma, ha emplazado a los partidos de la oposición a canalizar sus propuestas respecto a la gestión de la pandemia a través del Parlamento Vasco o de la ronda de contactos bilaterales iniciada este martes por Urkullu con los líderes de los grupos de la Cámara