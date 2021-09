El Gobierno quiere que el SMI suba 15 euros en 2021, hasta los 965 euros mensuales

El Ejecutivo se queda en la mitad de la horquilla propuesta por el comité de expertos que planteó una subida de entre 12 y 19 euros para este año. Según los sindicatos el Gobierno ha puesto sobre la mesa una subida de 15 euros en 2021 y de 31 euros en 2022 y 2023, aunque el Secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez ha dicho que "el gobierno no concreta de momento una cifra, aunque asume como referencia el informe de los expertos".

El objetivo marcado es terminar la legislatura con un SMI que alcance el 60% del salario medio en España, unos 1050 euros en 14 pagas. Hay por tanto margen de negociación, pero el propio Secretario de Estado dejaba claro que habrá subida porque las buenas cifras económicas así lo avalan. En la misma línea se posicionan UGT y Comisiones Obreras que a la salida de la reunión valoraban la propuesta como insuficiente, aspiran a una subida de 25 euros para hacer frente a la elevada inflación, pero celebrando que se pueda seguir negociando.

Por su parte las patronales CEOE y Cepyme han lamentado la falta de concreción de la propuesta del Gobierno y siguen rechazando una subida mientras la economía no se haya recuperado. Los empresarios insisten en que no es el momento de subidas de costes laborales porque será la puntilla para muchas pequeñas empresas y autónomos. Javier Díaz Jiménez, profesor de economía en el IESE Bussines School recuerda que "toda subida de salario mínimo tiene tres consecuencias: o despiden a ese trabajador que deja de ser rentable o ese trabajador se sumerge o el empresario ve su margen reducido en la proporción de la subida".

Este experto no ve mal un incremento del salario mínimo para mantener el poder adquisitivo de las familias que tienen que afrontar la fuerte subida de precios, una inflación del 3,3%, en máximos de la última década, pero al mismo tiempo cuestiona que este sea el mejor momento "me sorprende, me llama la atención, en este contexto todavía con gran incertidumbre, la incoherencia entre tener Ertes por un lado que suponen que el mercado de trabajo necesitan un apoyo, que las empresas necesitan un apoyo y por otro lado subir el salario mínimo interprofesional" asegura el profesor Díaz-Jiménez. Antes del verano el Banco de España concluyó que en 2019 se perdieron 180.000 empleos a causa de la subida de salario mínimo que fue del 22%, pasando de 735 a 900 euros.

EL SMI sube en España por encima de la media europea.

El SMI ha subido un 50% en los últimos 10 años y según el informe Eurofund, que depende de la UE, el incremento está 12 puntos por encima de la media europea que es del 38%. La subida del salario mínimo afecta a todos los trabajadores, pero especialmente a quienes están fuera de cualquier convenio, por tanto, a empleados de pequeñas empresas de sectores con baja cualificación. Se trata de repartidores, trabajadoras del hogar, temporeros... entre 1,5 y 1,9 millones de trabajadores según Fedea, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. También los autónomos verán incrementadas sus cuotas.