El Gobierno no prevé un pasaporte covid hasta lograr la inmunidad de grupo

El Gobierno no prevé poner en marcha un pasaporte covid que permita el acceso ha determinados eventos y establecimientos hasta que se haya logrado en España la inmunidad de grupo contra el coronavirus, un objetivo que el Ejecutivo espera haber conseguido a finales de agosto.

Ha sido la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, quien ha rechazado en la rueda de prensa posterior a la XXIV Conferencia de Presidentes permitir ahora ese pasaporte covid que algunos presidentes autonómicos habían demandado en la reunión.

Rodríguez ha señalado que la prioridad en la actualidad es la vacunación, y de ahí la compra extraordinaria de 3,4 millones de vacunas de Pfizer para agosto que ha anunciado este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Una decisión que ha resaltado que permitirá adelantar el momento para lograr la inmunidad de grupo.

A su juicio, no se puede estigmatizar a las personas que aún no han recibido la pauta completa de la vacuna no porque no hayan querido recibirlas, sino porque todavía no han tenido oportunidad de acceder a ellas.

"Si imponemos un certificado covid estaríamos estigmatizando a una parte de la población", ha insistido para recordar que, por ejemplo, estarían afectados por ello los más jóvenes.

Pero ha precisado que no se descarta que se ponga en marcha más adelante y que cuando se haya cumplido el compromiso de vacunación se podrá analizar.

El acceso al interior de establecimientos y eventos con un certificado de vacunación o una prueba negativa de covid es una medida que las comunidades autónomas afrontan divididas.

Está vigente en zonas de alta incidencia de la covid en Galicia y Cantabria, pero ha sido suspendida cautelarmente en Tenerife por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Hay varias comunidades que sopesan su aplicación, como Andalucía, mientras que algunas no son partidarias, como la Comunidad Valenciana, y otras piden una coordinación en todo el país, como Madrid.

El presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha asegurado al término de la conferencia que Pedro Sánchez se ha comprometido a que en septiembre pueda haber una normativa compartida entre el Ejecutivo y las comunidades para el uso de los certificados de vacunación.

"Porque da seguridad sanitaria para ir a un teatro, para ir a un restaurante, para ir a un espacio deportivo, y por tanto hay que caminar con mayor vacunación hacia una propuesta que Canarias ha hecho", ha añadido Torres.