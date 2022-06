Gobierno espera conocer causas del derrumbe del viaducto para tomar decisión

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha señalado este lunes que el Ministerio de Transportes analizará las pilas del viaducto derrumbado en la A-6 en Vega de Valcarce (León) para decidir si se tira el vano que queda en pie y saber si los pilares también están afectados.

De momento, ha dicho Miñones en Santiago tras reunirse con el vicepresidente segundo de la Xunta, Diego Calvo, siguen los trabajos para determinar las causas del derrumbe y se están estudiando las alternativas para los desvíos.

El delegado ha explicado que por motivos de seguridad aún no han podido bajar los técnicos para analizar el estado de los pilares, por lo que hasta que no se pueda hacer ese estudio no se sabrá si el vano que queda en pie se puede tirar o no, ni si están afectadas las pilas que lo sostienen.

"En esta línea seguimos y lo importante ahora es dejar a los técnicos trabajar", ha continuado Miñones, que ha incidido en la "seguridad" y ha asumido que las tareas van a "llevar tiempo".

Por ese motivo ha destacado que es preciso establecer unos desvíos con garantías a través de la carretera nacional y reforzarlos. EFE

