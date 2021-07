El Gobierno cree que Sánchez le enseñó a Garzón la puerta de salida

Crece la sensación en el seno de la coalición de que, con su frase sobre lo imbatible que es el chuletón al punto, Pedro Sánchez enseñó la puerta de salida a Alberto Garzón. Y ello aunque el titular de Consumo se ampare en haber seguido a pies juntillas con su campaña contra la ingesta de carne uno de los objetivos del Plan España 2050 presentado a bombo y platillo por el propio Presidente. Está por ver si el roto, uno más a sumar al historial de Garzón, le pasa factura con la rumorología desatada sobre una futura remodelación del Gobierno. Alberto Garzón eludió comunicar al Palacio de La Moncloa su intención de abrir un debate con alcance político y económico, pillando por el camino a contrapié al titular de Agricultura, Luis Planas, que pudo transmitir a Sánchez la gravedad para el sector agroalimentario. A Garzón lo tienen en el punto de mira en el PSOE, donde nunca suscitó alborozo la invención de una cartera para hacerle un hueco en el Consejo de Ministros, pero también en la misma Unidas Podemos donde es lugar común su mala relación desde hace años con Yolanda Díaz.

Sánchez bromea sobre las palabras de Garzón

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desautorizaba las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en las que invitaba a los españoles a reducir el consumo de carne. Sánchez lo ha hecho con sentido del humor, pero dejando claro que no comparte lo que ha dicho el ministro: "Sobre esta polémica, os lo diré en términos muy personales. A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible. Gracias".

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha recomendado a los españoles que reduzcan el consumo de carne porque "perjudica a la salud y al planeta". En concreto, advierte de que el 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene de la ganadería, especialmente de las macrogranjas, y avisa de que para un kilo de carne de vaca se requieren 15.000 litros de agua.

"¿Qué pensaríais si os dijera que el consumo excesivo de carne perjudica a nuestra salud individual y a nuestro planeta? Estoy preocupado por la salud de nuestros conciudadanos y de nuestro planeta. Sin planeta no tenemos vida, ni salarios ni economía, y nos lo estamos cargando", afirma Garzón en un vídeo publicado este miércoles en Twitter bajo la etiqueta '#MenosCarneMásVida'.

El ministro Planas desautoriza a Garzón

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha señalado que la campaña contra el consumo de carne del ministro de Consumo, Alberto Garzón, "es tan errónea como la del azúcar mata" porque en esa cuestión "sobran dogmatismos" además de considerar "injusto" que se señale con el dedo al sector cárnico.

Planas ha dado su opinión sobre la campaña lanzada este miércoles por Garzón en la que pidió a los españoles que cambien la dieta porque comen carne de forma excesiva y eso perjudica a su salud y a la del planeta.

Para el ministro de Agricultura, los políticos tienen que dar soluciones "y no entrar en polémicas que no van a ningún lugar" y ha dicho que se está creando un "falso problema y una falsa división entre la realidad de la España urbana y rural", cuando ahora es el momento de unir y no crear polémicas.

Planas, que ha asegurado que no quiere entrar en polémicas y que no conocía las intenciones de Garzón, ha destacado que los ganaderos "merecen un respeto" por un trabajo "honesto" que hacen para toda la sociedad y la economía y que son conscientes de que se ha de evolucionar en dirección a la sostenibididad, "pero con ellos, no contra ellos".

Ha apostado por una dieta variada, como la mediterránea, donde caben muchos productos, como la leche, el pescado, los productos cárnicos o el aceite de oliva, y ha añadido que "cualquiera de los componentes de la dieta mediterránea consumido en exceso no es positivo".





