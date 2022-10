El Gobierno al choque contra el PP, sin contemplaciones, tras la ruptura de las negociaciones por el CGPJ

Tras la ruptura de las negociaciones entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial, el máximo órgano de los jueces, que lleva casi cuatro años paralizado, los tiempos se vuelve a alargar ¿Qué ocurre ahora?

El Gobierno va al choque contra el Partido Popular sin contemplaciones. Los puentes están rotos y no se vislumbra una reconstrucción. La estrategia de Moncloa pasa por insistir en la falta de autonomía de Alberto Núñez Feijóo y siempre, según su doctrina, ha perdido el crédito como interlocutor válido. Además de acusarle de aferrarse a la escusa de la rebaja del delito de sedición para eludir el pacto.

Sobre la mesa de Pedro Sánchez siempre ha tenido la posibilidad, ya barajada en otras ocasiones por la Moncloa, de un cambio de las mayorías necesarias en las Cortes, de los tres quintos actuales a una mayoría absoluta para la elección de vocales para el CGPJ. Esta opción tropieza con un complejo encaje constitucional.

Pedro Sánchez: "A Feijóo le han temblado las piernas"

Pedro Sánchez acusa al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de no haber resistido las presiones para no renovar el Consejo General del Poder Judicial tras haber cerrado ya el acuerdo y haber pactado escenificarlo en una reunión el próximo 2 de noviembre.

A última hora de la tarde del jueves 27 de octubre, el grupo popular anunciaba la ruptura de las negociaciones después de una llamada telefónica mantenida entre Sánchez y Feijóo en la que el líder socialista ha mantenido sus intenciones de modificar el delito de sedición.

La conversación entre ambos duraba una hora, justo el trayecto entre Johanesburgo y el aeropuerto de Pretoria -al que se dirigía el presidente del Gobierno de visita en Sudáfrica-, y en ella afirma el presidente del Gobierno que el líder del PP no le trasladó la nueva posición. Esta situación deja al CGPJ sin reforma hasta que lleguen las elecciones de 2023. O al menos esa es la sensación que tienen en el órgano de gobierno de los jueces según ha podido saber COPE.

Sánchez ha afeado al PP que haya filtrado esta conversación y que pretenda que él renuncie a un compromiso contraído en su discurso de investidura sobre la reforma del Código Penal a cambio de que el principal partido de la oposición cumpla con la Constitución, y ha recalcado que son dos cuestiones que no tienen nada que ver.

Para el presidente del Gobierno, la conclusión de todo lo ocurrido es que la derecha en general y "la corriente reaccionaria del poder económico, judicial y mediático" no quiere que haya un acuerdo y Feijóo no ha sido capaz de resistir las presiones. Respecto a lo que puede ocurrir a partir de ahora, ha subrayado que él no puede aceptar que se le imponga una exigencia para que el PP cumpla con la Constitución.

Insiste Sánchez en que el PP usa una nueva excusa para no pactar el CGPJ después de una negociación que se ha dilatado más de lo previsto porque explica que el principal partido de la oposición pidió tiempo para hablar con los posibles candidatos al órgano de gobierno de los jueces.