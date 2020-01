Girauta subtitula la respuesta de Zapatero a la pregunta que no fue capaz de contestar

Juan Carlos Girauta se ha convertido en uno de los usuarios más activos de las redes sociales tras abandonar la política. Siguiendo los pasos de Albert Rivera, el que fuera su fiel escudero, no deja pasar ninguna de las noticias que protagonizan la actualidad. Últimamente, los países sudamericanos están copando los focos mediáticos y si no hablamos de Venezuela y el encuentro 'casual' entre Ábalos y la número 2 de Nicolás Maduro, lo hacemos de Bolivia y los polémicos tentáculos de Evo Morales que, más allá de Podemos, parecen alcanzar al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Con Zapatero precisamente como protagonista, asistimos, la semana pasada a una peculiar entrevista en el programa de Ana Pastor, 'El Objetivo'. En este, la siempre insistente periodista avasalló al socialista con preguntas que le pusieron en más de un apuro. Una de las más polémicas y, ante la que se quedó sin respuesta, fue en la que Pastor inquirió sobre si iba a acudir al requerimiento de la Fiscalía boliviana.

"¿Alguien puede subtitular su respuesta?", preguntaba una usuaria de Twitter que compartía el momento en redes sociales. Lo que no se podía imaginar es que precisamente, Girauta le iba a coger el guante y propondría una subtitulación sui géneris, destacando una expresión de lo más peculiar.

Entre balbuceo y palabras entrecortadas, el que fuera uno de los hombres fuertes de Ciudadanos, ha destacado la expresión "extrema derecha" como muletilla utilizada por Zapatero al verse sin respuesta ante Ana Pastor. Seguimos pues, sin saber si el expresidente cumplirá con el requerimiento de la justicia boliviana, pero gracias a Girauta entendemos que la "extrema derecha" es una preocupación de Zapatero.

Zapatero negó que fuese a acudir a Bolivia a declarar por este asunto porque, a su juicio, es "una presunta indagación sin el más mínimo fundamento". "¿A qué voy a ir?", insistió el exlíder socialista.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, confía en la mesa de diálogo que pondrá en marcha el Gobierno de España con la Generalitat catalana y se ha mostrado sorprendido ante "la derecha un poco volcánica a la que no le gusta España".

En una entrevista para el programa 'El Objetivo' de La Sexta, Zapatero ha asegurado que al PP "le cuesta digerir la derrota" y ha señalado que "los que se han radicalizado, como Albert Rivera, ya no son líderes políticos". "El PP ha tenido responsabilidades de gobierno. Hacer oposición también es hacerte cargo de tu país", ha avisado el exlíder socialista, quien ha pedido a los partidos de la oposición "contención y paciencia" ante el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.

Sobre el nuevo Ejecutivo, fruto de la coalición entre PSOE y Unidas Podemos, Zapatero cree que tiene "un buen programa" e insiste en el "diálogo" para la nueva etapa que se abre en la política española. "Mi percepción es que hay un buen entendimiento entre PSOE y UP. Estoy convencido de que las raíces del acuerdo van a dar confianza y permitir que el Gobierno funcione", ha expresado.

Respecto a las críticas de algunos líderes territoriales del PSOE, como Emiliano García-Page, por el pacto de los socialistas con ERC, el expresidente del Gobierno respeta "todas las opiniones" y asegura que el presidente castellano-manchego "no puede ser siempre brillante". "La mayoría de los militantes están de acuerdo. Se tiene que comenzar a hablar ya de las medidas pragmáticas que preocupan a los españoles", ha explicado.

En este sentido, Zapatero ha afirmado que "la inmensa mayoría" de los ministros de Sánchez "son solventes, competentes y responsables" y ha negado cualquier mediación entre el actual líder del PSOE y Pablo Iglesias para desbloquear la investidura.

"COMPORTAMIENTO CONSTRUCTIVO" DE ERC

El exdirigente socialista ha revelado varias conversaciones con los líderes independentistas, entre las que ha puesto de relevancia una llamada telefónica con el Junqueras. También ha destacado el "comportamiento constructivo" de ERC para la mesa de diálogo que marcará, a su juicio, el "porvenir de España y Cataluña". Sobre las reuniones bilaterales entre Estado y Generalitat, ha defendido que él se reunió "bilateralmente" con muchos presidentes autonómicos para llegar a acuerdos.

