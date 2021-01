El general Villarroya pide que no use su dimisión para generar "dañar" la imagen de las Fuerzas Armadas

El general del Aire Miguel Ángel Villarroya, que solicitó su cese como Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) por la polémica sobre las vacunaciones en las Fuerzas Armadas, pide en un comunicado remitido a Europa Press que no se utilice su dimisión para generar "crispación" y "dañar" la imagen de las Fuerzas Armadas.

En el texto, el general Villarroya se desvincula de cualquier "campaña" que haga uso de su salida del Estado Mayor de la Defensa "para continuar creando crispación" y deja claro que su periodo como JEMAD "ya ha concluido" y su deseo es "pasar página" de es teperiodo profesional.

"Considero que esta controversia sólo daña la imagen de las Fuerzas Armadas, y esto es lo último que los militares queremos", sostiene.

Además, recuerda que este mismo jueves se consumó su relevo por el almirante general Teodoro López Calderón, a quien define como "una excepcional persona y un magnífico militar".

A continuación se reproduce el comunicado en su literalidad:

"Como consecuencia de las recientes informaciones publicadas, en los distintos medios de comunicación, relativas a las circunstancias alrededor de mi cese como Jefe de Estado Mayor de la Defensa, me gustaría incidir que éstas no están siendo promovidas por mi persona y que estoy totalmente desvinculado de campañas que me están utilizando para continuar creando crispación.

Mi periodo como JEMAD ya ha concluido. Tras mi relevo por el almirante general Teodoro Esteban López Calderón, una excepcional persona y un magnífico militar, me gustaría pasar la página de esta etapa profesional. Considero que esta controversia sólo daña la imagen de las Fuerzas Armadas, y esto es lo último que los militares queremos".