Garzón dice que Zapatero es el expresidente más preparado y Girauta contesta: Sin talento, ni cultura...

El ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha decidido elogiar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que en los últimos años se está dedicando principalmente a blanquear la figura del dictador venezolano Nicolás Maduro, del que Zapatero se ha convertido en uno de los principales aliados. Una alianza que quizás tenga algo que ver con las simpatías que despierta Zapatero en el ministro Garzón.

A través de su cuenta de Twitter, Garzón escribía estas palabras, compartiendo una entrevista que el expresidente del Gobierno concedió a El Español.

Me ha gustado esta entrevista a J. L. Zapatero, quien especialmente en los últimos años está demostrando y con mucha diferencia ser el expresidente con mejor formación y preparación desde Negrín y Azaña. https://t.co/qu01YZSFuM — Alberto Garzón�� (@agarzon) February 10, 2020

"Me ha gustado esta entrevista a J. L. Zapatero, quien especialmente en los últimos años está demostrando y con mucha diferencia ser el expresidente con mejor formación y preparación desde Negrín y Azaña", decía Alberto Garzón.

Girauta responde a Alberto Garzón y sus elogios a Zapatero

El exdiputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta no es el mayor fan del expresidente Rodríguez Zapatero, y no ha podido evitar responder a las palabras de Alberto Garzón, con las que no estaba muy de acuerdo. Por eso, Girauta ha decidido escribir este mensaje a través de su cuenta de Twitter, en el que respondía al ministro de Consumo.

Sí, Alberto. A la figura de Negrín le une la dependencia de una potencia extranjera. Respecto a Azaña, ZP es idéntico pero sin talento literario, ni lecturas, ni cultura, ni oposiciones ni ironía. O sea, nada que ver. https://t.co/iAqlz4b7Mt — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) February 10, 2020

"Sí, Alberto. A la figura de Negrín le une la dependencia de una potencia extranjera. Respecto a Azaña, ZP es idéntico pero sin talento literario, ni lecturas, ni cultura, ni oposiciones ni ironía. O sea, nada que ver", respondía Juan Carlos Girauta a Alberto Garzón.

Girauta compara la relación de Negrín y la URSS con la de Zapatero y Venezuela

Juan Negrín, a quien Garzón considera como el último presidente tan preparado como Zapatero, fue el último presidente de la Gobierno de la Segunda República. Su estrecha relación con la Unión Soviética de Stalin durante y después de la Guerra Civil llevó a que fuera expulsado del PSOE en 1946, cuando su propio partido lo acusó de estar a las órdenes del Partido Comunista de la Unión Soviética. Una expulsión del PSOE que curiosamente fue revertida en 2008, cuando Zapatero era el secretiaro general del Partido Socialista.

Como sucedió con Negrín, son muchas las voces de la oposición que consideran a Rodríguez Zapatero al servicio de Nicolás Maduro y la dictadura venezolana. Una relación que se ha hecho aún más patente con la última visita del expresidente a Venezuela, en plena crisis por la reunión clandestina del ministro José Luis Ábalos con la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas.

Una visita que, a pesar de la oposición del PSOE y Unidas Podemos, será debatida por el Parlamento Europeo, que decidirá si España violó o no las sanciones que pesan contra el Gobierno ilegítimo de Venezuela.