Garzón "no se ve" como candidato de Unidas Podemos en Andalucía y defiende priorizar el proyecto antes de "ponerle cara"

El ministro de Consumo y coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha apuntado este jueves que "no se ve" como candidato de la confluencia Unidas Podemos por Andalucía en las próximas elecciones autonómicas, ante las que aboga por dar prioridad al proyecto político que se quiera trasladar a la ciudadanía antes de "ponerle cara" al mismo en forma de candidato.

En esa línea, y aunque cree que las elecciones andaluzas "van a ser muy importantes", el ministro y dirigente de IU ha comentado en una entrevista en 7TV Andalucía, recogida por Europa Press, que no le genera "especial ansiedad que no tengamos un candidato ahora mismo visible o elegido" en el entorno de IU, porque "siempre he sido de la tradición de priorizar los proyectos, los programas".

"No ignoro que hoy día, en la sociedad contemporánea de los medios de comunicación, es muy importante la persona que encabeza, el liderazgo, pero primero tiene que haber una buena solidez, unos buenos pilares, tenemos que definir bien qué mensaje queremos trasladar a la ciudadanía andaluza para estas elecciones que se van a dar después de que haya un gobierno de derechas, apoyado por la ultraderecha, por primera vez en mucho tiempo" en Andalucía, ha reflexionado Alberto Garzón.

Ha insistido así en defender que "la definición del proyecto es anterior a la del candidato, sin restarle importancia" a esta última cuestión, según ha advertido, pero asumiendo que "primero hay que preparar bien el terreno".

Tras señalar que "la izquierda a la izquierda del PSOE ha pasado momentos muy difíciles en los últimos años", Garzón ha añadido que "tenemos que ser capaces de sintonizar con la ciudadanía andaluza, que muchas veces no nos entiende". "Hay que reconectar, ser capaces de transmitir un proyecto político", ha dicho, y ha manifestado que "estamos en ello" desde IU y Podemos Andalucía, para "después ponerle cara, porque, si no, empiezas la casa por el tejado".

Garzón ha puntualizado que él "no se ve" como candidato en Andalucía. "No me veo", ha dicho antes de dedicar palabras de agradecimiento "a todas las personas que me lo han ofrecido, porque entiendo que es parte de un elogio".

Ha aclarado que no se ve porque tiene "otras tareas", acaba de asumir de nuevo la Coordinación Federal de IU, "estamos ahora mismo en el Gobierno de coalición" a nivel nacional, "en una serie de retos importantes como país", y "son los militantes de IU Andalucía, los que hacen vida cotidiana en Andalucía, los que tienen que decidir".

En esa línea, ha comentado que él, "como andaluz, también participaré de esa decisión" de elección de candidato, "pero de igual a igual con el resto de compañeros", ha apostillado, insistiendo en que no le genera "ansiedad" que aún no haya cabeza de cartel elegido, cuando "en este momento no hay ni siquiera elecciones convocadas" en Andalucía, y en que "son los compañeros de IU Andalucía los que tendrán que tomar la decisión de su candidatura como un proceso ulterior de haber definido bien el proyecto".

ANDALUCÍA COMO "PARTE DE LA SOLUCIÓN PARA QUE TODOS QUEPAMOS EN ESPAÑA"

"Me preocupa más que seamos capaces de situarnos bien y qué ofrecemos", ha abundado el ministro de IU, que ha defendido que "Andalucía tiene muchas cosas que ofrecer al debate político español en este momento", y él quiere que "no sea usada como un instrumento de ariete contra otras partes de España".

"Veo a Andalucía como una parte de la solución para que todos quepamos en una España en la que todos estén cómodos", ha expresado Alberto Garzón, para quien eso conlleva "redefinir bien lo que significa ser andaluz dentro de España".

En su opinión, "Andalucía necesita tener una voz particular como solución de los problemas en España, y tenemos que ser capaces de transmitir eso", tras lo que ha lamentado que en el ámbito de la confluencia de IU y Podemos que concurrió a las pasadas elecciones autonómicas bajo la marca de Adelante Andalucía "hemos pasado por un tiempo difícil", desde "una especie de unidad con ilusión a una situación parlamentaria que no me gusta", ha dicho aludiendo al cisma generado en el grupo de dicha confluencia en la Cámara andaluza tras la expulsión del mismo de quien era su presidenta, Teresa Rodríguez, y otros ocho diputados.

Ha agregado que "todo eso es lo que debemos ser capaces de recomponer en la mejor medida posible para que la gente nos vea útiles, porque, si no, la gente no nos vota". "O conectamos bien, y estamos en camino de eso, o todo lo demás va a ser un juego de nombres", ha advertido Garzón antes de sostener también, al ser preguntado por la probabilidad de que haya cuatro candidaturas de izquierda en las próximas elecciones andaluzas, que "tenemos que ser capaces, si está en la mano de los andaluces, de evitar" esa circunstancia.