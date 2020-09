García Egea pregunta a Pablo Iglesias: "¿Ha sido usted okupa?" Y el vicepresidente responde

Pablo Iglesias y Teodoro García Egea han vivido un nuevo capítulo de su rifirrafe personal. Si hace una semana, el popular y el podemita se enfrentaban a cuenta del acento murciano de García Egea, esta vez el tema de conversación ha sido la ocupación.

Iglesias critica la forma de hablar de García Egea y él responde

Hace siete días, Iglesias y García Egea vivían el momento estrella de la sesión de control al Gobierno, cuando el vicepresidente le decía al murciano: “Creo que se nos entiende mal con la mascarilla puesta si no le importaría vocalizar un poco más en sus intervenciones porque me ha costado entender algunas cosas".

Unas palabras a las que García Egea respondía haciendo reivindicación de murcianismo.

El Iglesias de la España plural y confederal no es capaz de entender que hay más acentos en nuestro país.



Un pastelico de carne y un asiático pal zagal.#OrgulloMurcianopic.twitter.com/62lIK3RVCX — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) September 9, 2020

¿Es Iglesias okupa?

Esta vez, el número dos del PP ha aprovechado su comparecencia para atacar al vicepresidente con uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía: la okupación ilegal de viviendas.

“Desde que ocupa usted un sillón en el Gobierno, los españoles no pueden irse ni de vacaciones tranquilos. Entiendo que no está para cosas mundanas de familias corrientes, pero hay gente que necesita una solución y esa es la ley antiokupación’ que ha propuesto Pablo Casado en el Congreso para devolver la vivienda a la familia en 12 horas”.

Una pregunta ante la que Iglesias se ha puesto de perfil, ante lo cual Teodoro García Egea ha lanzado el dardo más envenenado:

“Al principio pensaba que no pintaba nada en el Gobierno pero me he dado cuenta que a usted le vale todo con tal de seguir en el cargo. Donde no hay propiedad, señor Iglesias, no hay justicia. ¿Está del lado de los ‘okupas’ o de los ciudadanos? ¿Ha sido alguna vez ‘okupa’, y no me refiero al último año en la Moncloa? ¿Considera que las ‘okupaciones’ conflictivas suponen un grave problema para los vecinos y ciudadanos?”, ha asegurado.

Donde no hay propiedad, no hay Justicia.



¿Iglesias está del lado de los okupas o de los ciudadanos? pic.twitter.com/bTj1H22NFF — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) September 16, 2020

Iglesias ha respondido a Egea asegurando que el problema no son los okupas sino los fondos buitres: “El problema de la vivienda no es la ‘okupación’, es el precio de los alquileres, la especulación y que como consecuencia de su gestión de Gobierno los fondos Buitre son el principal casero”