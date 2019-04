García Egea advierte que "sólo hay dos opciones: Pedro Sánchez o Pablo Casado, los demás son actores secundarios"

Cree que Sánchez se ha sentado con los independentistas a hablar del derecho a la autodeterminación, algo "indigno de un presidente"

El secretario general Partido Popular (PP) y número uno al Congreso por Murcia, Teodoro García Egea, cree que sí existe el voto oculto, pero lo que está a la vista de todos, ha señalado, "incluso en la encuesta de Tezanos, es que sólo hay dos opciones: Pablo Casado o Pedro Sánchez, esa es la decisión que tenemos que tomar" el próximo domingo.

El resto de partidos "podrán modular más o menos esta decisión, serán actores secundarios". "Los protagonistas del próximo domingo son Pedro Sánchez y Pablo Casado", por lo que ha abogado por "votar al protagonista".

En este sentido, en declaraciones a Europa Press, ha reconocido que un actor secundario "podrá hacer un papel en un momento determinado, pero el que lleva el peso son los protagonistas".

De igual forma, cree que gran parte de los indecisos votarán a Pablo Casado porque muchos de ellos no lo son por Casado y su proyecto, "lo son porque alguna vez alguien tomó una decisión con la que se sintieron traicionados", pero ahora hay un dato objetivo, ha detallado, "Pablo Casado ha cumplido el cien por cien de los compromisos que ha adquirido".

"Nos presentamos en Andalucía diciendo que íbamos a bajar los impuestos y mes y medio después el Partido Popular ha eliminado el impuesto de Sucesiones y Donaciones, ha bajado IRPF, ha hecho una auditoria de todos los organismos de la Junta y todavía quedan por salir muchas cosas de lo que los socialistas han hecho", ha advertido.

Está convencido de que el mejor favor que se le puede hacer a Pedro Sánchez es "dividir el voto, que existan tres partidos en el espectro centro-derecha" por eso está siendo su "estrategia" en esta campaña.

No obstante, ha asegurado que cree que la gente se está dando cuenta de que el intento de Pedro Sánchez "de incluir en el debate político a otros partidos responde a que quiere seguir igual de cómodo que ahora", dividiendo el voto del centro-derecha.

"EL ENEMIGO DE ESPAÑA ES PEDRO SÁNCHEZ"

Ha lamentado que todavía hay algunos partidos que "no han entendido que el enemigo de España es Pedro Sánchez" y no el PP, y ha esperado que se den cuenta antes del próximo domingo para no dejar que continúe en la Moncloa cuatro años más.

García Egea les ha pedido "coherencia" y ha insistido en que "el Partido Popular no es adversario de nadie excepto de los que quieren romper España, subir impuestos y adoctrinar a los hijos de los españoles con una educación intervencionista".

Ha opinado que Pedro Sánchez "está avanzando en la campaña como la foto que subió el otro día haciendo running: sin una gota de barro, sin sudar, sin que se le mueva la camiseta".

"Está consiguiendo que haya partidos del espectro ideológico de centro-derecha que le están haciendo el trabajo".

Asimismo, se ha dirigido a la gente que los votó en su momento y que dejó de hacerlo "por diversas razones", y les ha asegurado que "esas razones por las que nos dejaron de votar se acabaron cuando Pablo Casado asumió la presidencia del partido y lo impulsó hacia un proyecto renovado", por lo que les pide que vuelvan a confiar en este proyecto.

"En esta última semana vamos a insistir en que Pablo Casado y la Región de Murcia necesitan una oportunidad" y "nunca antes se van a sentir más orgullosos de haber contribuido a la victoria de Pablo Casado que el próximo 28 de abril, porque pueden cambiarlo todo en España", ha argumentado.

Se ha mostrado contundente a la hora de negar que el PP esté descuidando el centro político. "Yo me considero una persona de centro".

Lo que quieren los populares, ha explicado, "es una España unida, no queremos que se celebren referéndum sobre territorios que consideramos parte de nuestro país, queremos pagar menos impuestos, queremos vivir en paz con nuestros hijos, tener una buena Educación y Sanidad".

A su juicio, la mayoría de los murcianos está en ese espacio ideológico que denomina "todo lo que está a la derecha del PSOE", que incluye también "al centro al que aspiramos representar".

Son otros los que "quieren hacernos un traje sobre lo conservadores que somos o sobre lo extremistas que somos", ha criticado.

NEGOCIACIONES CON INDEPENDENTISTAS

Por último, García Egea se ha mostrado convencido de que Pedro Sánchez se ha sentado con los independentistas a hablar del derecho a la autodeterminación, algo "indigno".

"Es indigno que un presidente de un gobierno se siente en la mesa con unos señores y hablen abiertamente del derecho de autodeterminación o de la posibilidad de celebrar un referéndum", ha censurado.

En este sentido, ha recordado que los independentistas "ya han dejado claro que si apoyan un gobierno de Pedro Sánchez lo primero que van a pedir es el referéndum".

Por tanto, "o paramos los pies a Pedro Sánchez, que sería lo mismo que parárselos a los independentistas, o tendremos cuatro años en los que desde la cárcel de Lledoners se den ruedas de prensa y se negocien los presupuestos del Estado".