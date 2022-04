Gamarra se estrena como 'número dos' del PP en Génova: “Queremos ensanchar al PP”

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha comparecido en rueda de prensa tras la primera reunión del Comité de Dirección de la 'era Feijóo' en la sede de Génova, 13. La también portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha arrancado su declaración poniendo en valor que el XX Congreso Nacional de la formación celebrado en Sevilla durante este fin de semana “ha sido ejemplar y modélico”, por lo que ha defendido que “desde la unidad” su partido sale “mas reforzado que nunca” conAlberto Núñez Feijóo como nuevo líder del PP.

Gamarra ha asegurado que desde el PP tienen “muy claro que España merece un Gobierno mejor” y ha subrayado que los 'populares' están preparados para ser “ese partido de gobierno que los españoles esperan” y al que miran “con esperanza”.

En esta línea, Cuca ha sostenido que desde el PP son conscientes “del tiempo que se abre”, y ha garantizado que “España tiene al PP”. “No les vamos a fallar. El presidente Feijóo va a dar lo mejor de si mismo”, ha destacado.

Durante su primera rueda de prensa en Génova como 'número dos' del partido, Gamarra ha adelantado la que puede ser una de las líneas maestras de este 'nuevo PP': “Queremos ensanchar al PP, y con esta vocación es con la que comenzamos a planificar todas nuestras áreas”.





Un objetivo inaplazable para el 'nuevo PP': la organización territorial del partido

Sobre el reto de la organización territorial del partido, Cuca Gamarra se ha apresurado en aclarar que el presidente Feijóo quiere ordenar al PP “de una manera planificada y rápida en cuanto a los congresos pendientes”, sobre los que ha adelantado que presentarán durante esta semana un análisis sobre la situación del partido en las distintas comunidades autónomas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

No obstante, Gamarra ha hecho hincapié en que “la vida orgánica del partido no va a ser noticia”, ante lo que no ha dudado en señalar que el objetivo del PP es el de “dar respuesta a los problemas de los españoles”.

Preguntada sobre el guiño que Feijóo, ya como nuevo líder de los 'populares', brindó a los sindicatos, Gamarra ha ensalzado que el PP “es un partido de Gobierno, un partido de Estado”, lo que implica “el tender la mano”. “El PP es un partido abierto, plural y dialogante. Tenemos que avanzar juntos”, ha remachado sobre el tema. “No podemos confundir la moderación con la sumisión”.

Al hilo de esta cuestión, Gamarra ha recordado que los españoles “no quieren un país dividido”, por lo que –asegura– “van a trabajar para ejercer así un nuevo liderazgo en política”.

Dudas sobre la presencia de Feijóo en la investidura del primer Gobierno PP-Vox

Tampoco hay una decisión sobre si Núñez Feijóo asistirá a la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla León, un acto al que sí se prevé que acuda Abascal ya que es el primer ejecutivo autonómico del que formará parte su partido.

"No lo hemos abordado. Cuando se convoque, habrá que ver la agenda y resolver cómo se materializa la presencia del PP en esa investidura", ha señalado Gamarra, quien ha asegurad que, en todo caso, habrá presencia de la dirección nacional del partido "como no puede ser de otra manera".