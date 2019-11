Rufián homenajea a Ernest Lluch (PSC), asesinado por ETA, y las redes le recuerdan su amistad con Otegi

Este jueves se han cumplido 19 años del asesinato del político del PSC, Ernest Lluch. Dos disparos en la cabeza terminaron con su vida. Y casi dos décadas después su figura ha sido reivindicada por muy distintos personajes, no exentos de polémica, desde el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, hasta el diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu. "Un hombre culto y bueno que defendió incansablemente el diálogo y la justicia social. Su vida y su compromiso inspiran e inspirarán siempre a todas y todos los socialistas", ha querido homenajearle el partido en el que militó en su cuenta de Twitter.

El PSC también se ha unido al homenaje, utilizando el catalán, y recordando que "hace 19 años que ETA nos dejó sin un luchador, ejemplo de humanidad y defensor del diálogo como base para la convivencia".

Fa 19 anys ETA ens va deixar sense un lluitador, exemple d'humanitat, i defensor del diàleg com a base per a la convivència.



Continuem amb la nostra lluita: "dur la màxima llibertat, la igualtat i fraternitat possible a la societat".



Ernest Lluch, sempre en el nostre record. pic.twitter.com/dau5iJKfF4