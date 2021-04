Gabilondo tiende la mano a Iglesias para que Madrid tenga un Gobierno progresista: "Pablo, tenemos 12 días"

El candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha reconocido este miércoles en el debate a seis que estaría dispuesto a pactar con Unidas Podemos si eso consigue "frenar, cerrar al paso al Gobierno de Colón" en la región madrileña. "Pablo, tenemos 12 días para ganar las elecciones", se ha dirigido al candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

Se trata de la primera vez en campaña que Gabilondo pide al líder de Unidas Podemos su apoyo directo si la izquierda consigue los escaños suficientes para poder gobernar. Hasta ahora había apostado por "huir de extremismos" al haber manifestado que "con este Pablo no".

�� Gabilondo: "Me dirijo a los votantes de Ciudadanos, de Más Madrid y Unidas Podemos, sumamos y creo en un gobierno progresista para frenar y cerrar el paso al gobierno de Colón. Pablo, tenemos 12 días para ganar las elecciones".



�� #DebateElectoralTRECEpic.twitter.com/7tr02VnBG1 — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) April 21, 2021

También es favorable a conformar Gobierno con Más Madrid. A su candidata, Mónica García, le ha indicado que él cree en un "Gobierno progresista" y cree que podrían "gobernar". Por contra, ha aseverado que "ni con Vox, ni con PP" el pacto sería posible.

Por su parte, el candidato de Cs, Edmundo Bal, ha vuelto a echar mano de las encuestas, que "dicen que Gabilondo e Iglesias no van a sumar" y que por ende "no se va a reeditar en Madrid la fotocopia del Gobierno de España, que es un desastre".

Así, ha planteado la disyuntiva entre Ciudadanos y Vox para conformar gobierno con el PP. "El dilema es si los madrileños quieren que la imagen de Madrid sea con la señora Monasterio, que es antieuropea, o con la sensatez de Cs. Que elijan entre un partido que promueve la ciencia u otro que no cree en vacunas", ha lanzado. Pablo Iglesias, por su parte, ha lanzado a Bal que "el hecho de que no haya dimitido en el Congreso revela que es consciente de que su partido no va a tener representación".

"A mí me dijeron que jamás habría un Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, y que jamás sería vicepresidente. Si firmamos un programa de gobierno de izquierdas, aportamos firmeza. Eso se cumple", ha expresado a renglón seguido.

La candidata de Más Madrid, Mónica García, ha pedido a Bal que "deje de dar oxígeno a la ultraderecha", y ha manifestado que su formación apuesta por "un modelo como el pacto del botánico", que hay en la Comunidad Valencia, porque la región necesita "oxígeno" en las instituciones. "Estamos abiertos a hablar con todo aquel que quiera un gobierno decente", ha subrayado. Al tomar la palabra, la candidata de Vox, Rocío Monasterio, ha dejado claro que los votos de su formación "serán clave para frenar la izquierda en Madrid". "Si ganamos aceptaremos los votos de aquellos que frenen a la izquierda", ha añadido.

Como viene siendo habitual en sus intervenciones de campaña, la candidata 'popular' y presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado que su voluntad es gobernar en solitario, y ha destacado que ha decidido "que sean los ciudadanos los que elijan en las urnas".

Ha destacado que ella cuenta con "las recetas para la recuperación económica, con gestores", y apuesta por "un gobierno austero, reducido" y que luchará contra aquellos que quieren "romper España".