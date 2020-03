La fundación que contrata a Junqueras: privada 'pero de inspiración pública'

La Universidad de Vic-Universidad de Catalunya Central (Uvic-UCC) está dirigida, en su mayor parte, por dos fundaciones: Balmes y Bages. Ante la polémica suscitada sobre quién ha contratado a Oriol Junqueras para dar clase y si eso supone un quebrantamiento de condena la propia Universidad de Vic ha anunciado que es la del Bages. Asegura el centro universitario que su contrato con esta fundación será de profesor colaborador. Y subraya: 'al igual que el resto del profesorado que imparte docencia en el Campus de Manresa'. A preguntas de COPE la Universidad de Vic asegura que Junqueras empezará a dar clase después de Semana Santa, en un curso de corta duración, de pocas semanas. Al solo poder salir tres veces por semana de Lledoners el ex vicepresidente de la Generalitat no dará clase todos los días. Para este curso de formación contínua no hay aún ni título ni programa ni se ha abierto la fecha de inscripción. Insiste el centro de Vic que las subvenciones que recibe solo suponen el 2,31% de sus ingresos y están destinadas básicamente a proyectos de investigación.

¿Quién está detrás de la Fundación Universitaria Balmes?

Es una fundación privada pero a preguntas de COPE la propia Fundación admite que es 'de inspiración pública'. Y ello lo demuestra consultando su portal de transparencia. Nació en 1986 e inició su actividad académica en 1990 con la creación de la Escuela Universitaria de Enfermería. Desde entonces ha ido incorporando diferentes titulaciones universitarias. Hasta hace seis años fue un centro con todos sus estudios adscritos a la Autónoma de Barcelona. A partir de 2015 se convierte en un centro federado de la Universidad de Vic. Justo un año antes, en 2014, el Parlamento catalán acogió la firma del contrato que formalizó la relación entre las fundaciones Balmes y Bages 'e identificó espacios de colaboración y proyectos de futuro comunes'.

La inspiración pública de la que hablan a COPE se ve claramente en su organigrama. El presidente de su patronato es el alcalde de Manresa y toda su dirección está copada por cargos políticos: miembros de ERC, del PSC, por alcaldes o concejales de varias localidades catalanas. Además hay integrantes de la Universidad Autónoma -pública-, de la Generalitat, de la Cámara de Comercio e Industria de Manresa y de los sindicatos.

La propia fundación en su portal de transparencia recoge las ayudas y subvenciones que ha recibido entre el año 2015 y el 2017: del ayuntamiento de Manresa, de la Diputación de Barcelona, de la Generalitat de Cataluña, del Gobierno central y hasta de la Comisión Europea. Algunas de ellas sin concurso público.