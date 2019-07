Francisco Ocón, secretario general del PSOE en La Rioja: “Podemos ha regalado sus votos al PP”

Esta mañana, en el parlamento de La Rioja, ha fracasado el primer intento de investidura de la candidata socialista Concha Andreu. La única diputada de Podemos, tras haber roto su coalición con Izquierda Unida, ha votado en contra de Andreu, argumentando que “creen que somos una fuerza subalterna del PSOE” y que “el voto de Podemos ni se compra ni se vende”. Desde COPE.es hemos querido conocer la versión de los socialistas sobre lo ocurrido y hemos entrevistado a Francisco Ocón, secretario general del partido en La Rioja.

“Estupefacción”, es la palabra elegida por Ocón para resumir lo ocurrido en la cámara riojana. “Lo que no puede ser es que tras muchas conversaciones, desde Podemos nos digan que o tres consejerías o elecciones. La aritmética no puede convertirse en un chantaje”, ha querido remarcar.

Desde el Partido Socialista apuntan que ya se ha llegado a un acuerdo programático con Izquierda Unida y confían en que se pueda hacer lo mismo con la formación morada. “Con Podemos a día de hoy ha sido imposible, ellos han puesto siempre por delante de todo, cuáles eran las competencias que iban a tener en un gobierno”, ha asegurado el secretario general de los socialistas riojanos.

Este es precisamente el punto que ha generado más conflicto y el que ha hecho que Podemos y los socialistas no lleguen a un acuerdo. Desde el PSOE afirman que en Podemos “dijeron que estar o no en el gobierno no iba a ser una linea roja”, a pesar de que han exigido 3 de las 8 consejerías de gobierno. “Han ido dando bandazos” concluye Francisco Ocón.

NEGOCIADORES MANCHEGOS

El germen de los problemas se dio con la aparición de un equipo negociador de Ciudad Real mandado por Podemos. De hecho, Raquel Romero, la parlamentaria del partido morado, no ha asistido a ninguna de las reuniones de negociación según indica el secretario general socialista. “Sabemos que tenemos que pactar, la cuestión se empezó a torcer con la aparición de estos personajes”, ha dicho Ocón en relación al equipo enviado por Podemos.

REPETICIÓN ELECTORAL

A este respecto Francisco Ocón ha asegurado que “Es una opción que no contemplamos”. También ha querido lanzar un mensaje a Podemos: “Solo les pedimos que reflexionen, que el próximo jueves no bloqueen un gobierno progresista”, para lanzarle un mensaje directo a la diputada autonómica Raquel Romero “me gustaría preguntarle (sobre el acuerdo firmado con IU), con qué no está de acuerdo, en qué habría que profundizar. medidas que mejoren la vida de la gente”.

REPERCUSIÓN NACIONAL

Sobre la situación nacional, donde también se encuentra la investidutra de Sánchez pendiente de un pacto con Unidas Podemos, Ocón ha valorado que el partido morado se encuentra en una situación de “enorme debilidad y de enorme preocupación por cosas que no interesan a la ciudadanía española”.

“Espero que Podemos a nivel nacional rectifique la posición que tiene actualmente y que en La Rioja donde es muy inferior al resultado nacional, también”.

Para concluir, Francisco Ocón ha querido remarcar que están “dispuestos a hablar y si es posible con Raquel Romero. Si no se considera habilitada para unas negociaciones, cómo lo va a estar para hacerse cargo de una parte de la gestión del gobierno”.