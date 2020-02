Francisco Igea, la voz discrepante de Ciudadanos que podría disputarle el liderazgo a Arrimadas

El día de la dimisión de Albert Rivera como presidente de Ciudadanos, nadie en el partido naranja dudaba de que el recorrido de Inés Arrimadas hacia la sucesión en el liderazgo del partido iba a ser un paseo triunfal. Sin embargo, en las últimas semanas, a la política jerezana le ha salido, si no un rival, sí al menos una voz discrepante. Su nombre, Francisco Igea.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León ha sido uno de los dirigentes más críticos con la acción de la gestora de Ciudadanos desde la renuncia de Albert Rivera, especialmente por la estrategia que siguió la formación liberal al intentar posicionarse como el partido hegemónico en la derecha. Igea sostiene que aquel movimiento les “salió mal” hasta el punto de que “Ciudadanos está en parada cardiaca, o lo desfibrilamos o muere”, afirmó Igea en una entrevista concedida a ‘La Nueva España’.

Igea quiere recuperar algunas de las ideas que caracterizaron al partido naranja en sus orígenes, como su centralidad y su capacidad de llegar a pactos a ambos lados del espectro político. “Pudimos ser la fuerza más útil de España, pero si solo miras y pactas a un lado, es difícil que la ciudadanía te vea en el centro”, señala el vicepresidente castellanoleonés en alusión a la progresiva ‘derechización’ que experimentó Ciudadanos en los últimos meses de liderazgo de Rivera.

Además, en su propuesta de reforma del partido, Igea apuesta por una mayor participación de los militantes y por una mejor aceptación del pluralismo en las ideas. Para ello, el político vallisoletano y otros cargos y afiliados de la formación han creado una plataforma llamada ‘Ciudadanos eres tú’. En su manifiesto afirman que "la opinión de los afiliados exige profundizar en la democracia interna del partido y de mayor participación de afiliados y simpatizantes. En definitiva, los afiliados quieren tener más voz y más capacidad de decisión, porque el partido somos todos”. “La ausencia de debate no es una buena estrategia, nos ha llevado a un fracaso estrepitoso de causas estratégicas y organizativas”, concluyó Igea en su entrevista en ‘La Nueva España’.

Igea… ¿candidato alternativo?

Ante la posición que Francisco Igea ha tomado en las últimas semanas, queda en el aire la cuestión de si el vicepresidente de Castilla y León se animará a dar el paso y se presentará como candidato a las primarias del partido en oposición a Inés Arrimadas.

Hasta este mismo jueves, Igea parecía no contemplar ese escenario con contundentes declaraciones en las que afirmaba que Arrimadas “es mucho mejor candidata” para liderar al partido o que el problema de Ciudadanos “no es su piloto”, en referencia a la portavoz de la formación en el Congreso, sino “el coche”.

Sin embargo, este jueves, Igea y Arrimadas protagonizaron un tenso intercambio en Twitter que bien podría hacer cambiar de opinión al ahora vicepresidente de Castilla y León. La polémica surgió con la intervención de Arrimadas en un desayuno informativo en el que se refirió a Igea como “este señor” y en el que lanzó un mensaje a la militancia en el que afirmaba que quería “dejarles muy claro que, si escuchan eso de ‘va a ser Inés presidenta, pero con este modelo de partido’, que sepan que van a tener que elegir”.

☕️ Hoy en un desayuno informativo junto al Vicepresidente de Madrid, @ignacioaguado, me han preguntado por nuestras primarias y el proyecto de futuro para @CiudadanosCs.



Aquí os dejo mi respuesta ������ pic.twitter.com/04QLPB62xV — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) January 30, 2020

Arrimadas se refería a que no iba a consentir dirigir Ciudadanos con un modelo de partido impuesto, por lo que los militantes tendrían que escoger entre la idea propuesta por Igea, con este al frente, y “el modelo de partido de ciudadanos libres e iguales, que es lo que yo quiero para España y para mi partido, liderado por mi equipo y por mí”.

En concreto, Arrimadas arremetió contra Igea diciendo que este pretende instaurar un Ciudadanos “de baronías” y afirmó que no pretende dirigir un partido “dividido en diecisiete PSCs”. Además, la portavoz de la formación naranja en el Congreso señaló que tiene intención de construir un partido con “más participación y más rendición de cuentas”.

Por su parte, Igea no tardó en contestar a las palabras de Arrimadas desde su cuenta de Twitter. Aunque afirmaba que seguía pensando que la jerezana es “la mejor” candidata, también dejó claro que “ni Inés ni nadie puede exigir a los militantes que no aprueben una enmienda al congreso. No se puede convertir un debate de ideas en uno de personas. Es el momento de las ideas”.

Ines es libre de presentarse o no a liderar el partido. Sigo pensando que es la mejor. Sin embargo ni Ines ni nadie puede exigir a los militantes que no aprueben una enmienda al congreso. No se puede convertir un debate de ideas en uno de personas. Es el momento de las ideas https://t.co/YRDsoJKug8 — Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) January 30, 2020

Igea también respondió a Arrimadas diciendo que nunca la llamaría “esta señora” ni le “perdería el respeto”. “El modelo organizativo hay que debatirlo entre todos los militantes, porque tiene su influencia en los resultados y en la calidad democrática del partido”, concluyó el vicepresidente castellanoleonés.

Yo nunca te llamaré “esta señora”, ni te perderé el respeto. El modelo organizativo hay que debatirlo entre todos los militantes, porque tiene su influencia en los resultados y en la calidad democrática del partido. Gracias por tu esfuerzo https://t.co/5j0qBv9POv — Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) January 30, 2020

Después de este sonoro roce con Arrimadas, Igea deberá decidir si pelea por liderar Ciudadanos. Tiene algo menos de un mes para pensarlo, ya que el 26 de febrero deben oficializarse las candidaturas a presidir el partido.