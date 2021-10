Fiscalía de Madrid: de menores que beben tienen que hacerse cargo los padres

La fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra de Inés, ha afirmado este martes que de los menores que son sorprendidos de botellón tienen que hacerse cargo los padres y no la Fiscalía, y ha subrayado que entre todos los detenidos recientemente no hay ningún menor tutelado ni extranjeros no acompañados.

Lastra se ha referido al "problema social" del consumo de alcohol en la calle por parte de los menores en la presentación de la Memoria de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid referida a 2020, que ha detallado junto a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández; la fiscal de área de Móstoles, Margarita Rossignoli; la fiscal de área de Alcalá de Henares, María José Parrado, y la fiscal de área de Getafe-Leganés, María Jesús Escribano.

La fiscal superior ha reconocido que a lo largo de 2021 se está dando un fenómeno claro de consumo de alcohol en botellones y posteriores altercados en diferentes puntos de la región, por los que han sido detenidos un número importante de menores que luego pasaron a disposición de la Fiscalía de Menores.

Ha recordado que en este marco la delegada del Gobierno en Madrid anunció que trasladaría a la Fiscalía la información de los comas etílicos que se produzcan en estos eventos, y ha puesto de manifiesto que ya ha trasladado a la Delegación que hay un protocolo por el que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sancionan esas concentraciones ilegales (si son más de 20 personas).

Si hay menores se les identifica y se localiza a sus padres "que son los que tienen que hacerse cargo de ellos, y no trasladarlos a la Fiscalía", ha añadido, ya que consumir alcohol en la calle no es delito "y no se justifica que pasen a priori a disposición de la Fiscalía".

Solo ve justificada la fiscal superior la intervención del Ministerio Público si no se localiza a los padres o tutores o se sospeche que éstos no se responsabilizan, casos en los que se alerta a la entidad pública correspondiente, que si ve posible delito avisa a su vez a la Fiscalía.

Ha puesto de relieve que entre todos los menores detenidos en las últimas semanas "no hay ninguno tutelado, ni menores extranjeros no acompañados, todos eran ciudadanos españoles con padres con su patria potestad ejercida".

"Se trata de un problema social que tenemos que abordar, de un tema que no se tiene que judicializar sino darle una respuesta social", ha añadido.

Lastra de Inés ha puesto de relieve que en 2020, y a pesar de los confinamientos por la pandemia, se detectó una agravación de las conductas entre los menores, con delitos más graves que los cometidos en 2019, y ha destacado como ejemplo que hubo 95 casos abiertos por acoso escolar, de los que un tercio se correspondían con menores de 14 años, inimputables.