Fiscalía insiste en que la ley de memoria obliga a investigar los crímenes del franquismo

La Fiscalía ha recurrido ante la Audiencia de Barcelona la decisión de la jueza de no investigar las torturas de la policía franquista en la comisaría de la Via Laietana de la capital catalana, insistiendo en que la ley de memoria democrática obliga a indagar los crímenes de la dictadura.

En coordinación con la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado que dirige la exministra Dolores Delgado, la Fiscalía de Barcelona ha presentado recurso de apelación contra la decisión de la jueza instructora de no admitir a trámite la querella por torturas que presentó el sindicalista Carlos Vallejo contra seis agentes de la policía franquista.

El argumento de la magistrada para no admitir a trámite la querella -una causa en la que la Generalitat está personada como acusación particular- es que los hechos están "prescritos y amnistiados", además de no constituir un delito de lesa humanidad.

No obstante, el Ministerio Público recalca que la ley de memoria democrática aprobada el año pasado establece la "obligación legal de investigar" las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el franquismo y la Guerra Civil.

Así se desprende, argumenta la Fiscalía, de una "interpretación literal, lógica, teleológica, sistemática, constitucional y con enfoque de derechos humanos de la norma".

Para el Ministerio Público, resulta "prematuro" no admitir a trámite una querella por crímenes del franquismo sin practicar las diligencias de investigación necesarias para "determinas los contornos de los hechos denunciados, las circunstancias contextuales, posibles patrones de conducta" y los elementos que sean relevantes antes de decidir sobre su prescripción o carácter amnistiable.

En ese sentido, subraya la Fiscalía que no es el "momento procesal oportuno" para decidir sobre la prescripción: "La cuestión a analizar aquí es únicamente el propio derecho a la investigación, piedra angular del nuevo marco normativo ofrecido por la ley de memoria democrática, al menos en lo que a justicia se refiere".

La querella presentada por Carlos Vallejo constituye el primer caso en España en que la Fiscalía apoyó investigar los crímenes del franquismo, invocando la nueva ley de memoria democrática.