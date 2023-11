El fin a un "impuesto que no ha existido": Les Corts debaten la "desaparición" de la tasa turística

Tres legislaturas de debate, desencuentros entre PSPV, Compromís y Unides Podem y negociaciones hasta altas horas de la madrugada para conseguir una tasa turística "voluntaria y municipalista", quedarán en balde este jueves cuando Les Corts vote el fin a "un impuesto que no ha existido" con la validación del decreto del Consell que deroga la tasa turística.

Y es que el Consell de PP y Vox culminará mañana la derogación de la ley de la tasa turística, que no ha llegado a entrar en vigor debido a la moratoria con la que se aprobó. El síndic del PP en Les Corts, Miguel Barrachina, ha encuadrado este decreto en el fin al "infierno fiscal" en el que considera que el Botànic sumió a la Comunitat Valenciana.

El portavoz adjunto de Vox Joaquín Alés ha anunciado el apoyo de su grupo a esta medida. Ha considerado que la aprobación de la tasa turística fue una "decisión inoportuna", en medio de una "inflación galopante".

El paso que se dará mañana supondrá el "entierro" de esta tasa, que costó siete años de aprobar y que se debatió en prácticamente todos los presupuestos del Botànic. Finalmente, hace ahora un año, el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem --esta última ahora ya sin representación parlamentaria-- dieron luz verde a esta medida entre aplausos de la bancada de la izquierda a los que no se sumó el entonces 'president', Ximo Puig.

Su sucesor, Carlos Mazón, ha hecho bandera de la eliminación de este tributo, que no ha llegado a entrar en vigor. De hecho, llevó la noticia a la feria de turismo de Londres, a la World Travel Market, donde se anunció a la Comunitat Valenciana como un destino "tax free".

Esta promoción ha sido el gancho que ha utilizado la portavoz adjunta del PSPV-PSOE, María José Salvador, para criticar al Gobierno. Ha considerado que esta promoción fue "lamentable, ridícula y obscena" y les ha acusado de "politizar la tasa turística" con una "hiperbolización" de la medida.

Por su parte, Aitana Mas (Compromís) ha criticado que el PP se vanaglorie de "eliminar algo que no ha entrado en vigor" y ha ironizado con que "no va nadie a París, Viena, Venecia, Barcelona o Baleares" debido a este impuesto. "Hay muchísimas ciudades en todo el mundo que la tienen y no les ha supuesto ningún problema", ha aseverado la portavoz adjunta.