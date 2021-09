Félix Tezanos omite las preguntas sobre la valoración de ministros y la gestión del Gobierno en su último CIS

Este jueves se ha hecho público el barómetro del CIS del mes de septiembre, que da un empujón al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a pesar de la subida de la luz y las diversas polémicas que ha protagonizado en las últimas semanas.

Según estos datos, el PSOE vuelve a situarse en cabeza y amplía hasta nueve puntos su ventaja sobre el PP, que cae hasta obtener una estimación de voto del 20,5 por ciento.

Vox seguiría como tercera fuerza del Congreso, con un 13,8% de estimación de voto, y Unidas Podemos se anotaría un 11.3%, según el organismo que preside José Félix Tezanos.

No obstante, en este último barómetro no constan las preguntas en las que se puede hacer una valoración de los ministros, algo que no estamos habituados a ver en los barómetros de voto. Asimismo, Tezanos ha omitido también la pregunta sobre la valoración de la gestión del Ejecutivo.