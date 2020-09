La escalofriante profecía de Felipe González sobre el futuro de España si Iglesias cumple sus planes

Felipe González, expresidente del Gobierno, ha lanzado un mensaje claro al Gobierno de coalición formado por Sánchez e Iglesias. En este sentido, el histórico líder socialista ha asegurado que la idea del actual vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, está lejos de ser lo mejor que le conviene a España, sobre todo en su intención de cambiar la actual monarquía parlamentaria por una "república plurinacional con derecho de autodeterminación". Según ha señalado González sería la "semilla de la autodestrucción del país" como "Estado de Nación".

"Estoy radicalmente en contra de eso, y con lo que me quede de fuerzas, con la edad que tengo y el futuro, lo combatiré", explicó González en un encuentro virtual organizado por el diario argentino Clarín.

Los mensajes de Felipe González a Iglesias

El expresidente del Gobierno Felipe González ha asegurado este miércoles que le "inquieta" que el Gobierno de Pedro Sánchez negocie los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con fuerzas políticas independentistas porque, a su juicio, pactar "un proyecto de país" con gente que no cree que España "deba continuar como proyecto" es una "contradicción".

Es peculiar que a mí me inquiete pactar un proyecto de país, los PGE, que son el primer paso para eso, con la gente que no cree que el país deba continuar como proyecto. Me parece una contradicción en sus términos", ha explicado González durante su intervención en un acto por el 75 aniversario del diario argentino 'Clarín', en la que también ha mostrado su inquietud porque se está debatiendo "quién está dispuesto a pactar" y no sobre "el techo de gasto o las previsiones" económicas.

González analiza el ideario de Pablo Iglesias

"Estoy en contra de algunas propuestas", ha justificado, para después calificar de "estupidez" las palabras del líder de Podemos sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra la pandemia. Así, ha subrayado que le cuesta "un enorme esfuerzo" sentirse representado por la clase política española, "mire hacia donde mire", y ha insistido en unos presupuestos transversales porque "los socios europeos" no entienden que las cuentas públicas estén prorrogadas desde 2018.

Respecto a la declaración indagatoria ante la titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de la República Argentina del exministro Rodolfo Martín Villa, acusado de delitos de lesa humanidad que se le atribuyen en relación con doce muertes en actos violentos durante los años 19766 y 1978, González ha defendido su "comportamiento respetuoso" frente a las "dificultades" de la Transición, como "la presión de los terroristas de ETA y las amenazas de golpes militares". "Fue respetuoso con los derechos humanos y valores democráticos. Me parece injusto que al final de su vida le pidan cuentas por algo que nunca hizo ni pretendió hacer", ha asegurado el expresidente del Gobierno.

También te puede interesar

La lección de política de Iván Redondo a Iglesias tras estas palabras sobre Felipe González: "Sin duda alguna"

Felipe González, sin complejos contra Iglesias: "Estupidez"