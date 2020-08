La lección de política de Iván Redondo a Iglesias tras estas palabras sobre Felipe González: "Sin duda alguna"

Pablo Iglesias, actual vicepresidente del Gobierno, consiguió sentar en la silla de uno de sus programas de televisión a Iván Redondo, al que muchos consideran la cabeza pensante que está detrás del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Corría el año 2016 y en el programa 'Otra vuelta de Tuerka' el líder de Unidas Podemos se sentó a charlar con Iván Redondo sobre política y también sobre el futuro España.

En aquella conversación fueron muchos los rostros conocidos de la política nacional e internacional que aparecieron en la conversación. En este sentido, Redondo hizo muchas reflexiones sobre la política de nuestro país, ya que es uno de los asesores políticos mejor valorados de nuestro país. Pero, al final de la entrevista, Pablo Iglesias quiso sacar un detalle al asesor socialista y le preguntó por uno político al que le hubiera encantado asesorar a lo largo de su carrera. Tras varios segundos de reflexión, Redondo no se lo pensó y explicó que le hubiera encantado asesorar a Felipe González, una respuesta que provocó cierto cambio en el rostro del ahora vicepresidente del Gobierno.

"Tengo muchos políticos a los que me hubiera gustado asesorar la verdad. He tenido tantas conversaciones entre libros y discursos con algunos. En algún momento siempre me hubiese gustado asesorar a Felipe González, sin duda alguna. Teniendo muchos episodios en su vida como para ser interesante estar en esa batalla. Yo creo que los dos nos pasa que vemos los ochenta y nos hubiera encantado estar en esa etapa". Explicaba Iván Redondo.

La lección de política de Iván Redondo a Iglesias

Tras esta pregunta, Iglesias le preguntó por el político que a su juicio había pronunciado el mejor discurso presidencial, y aquí volvió aparecer el nombre del histórico líder socialista: "Aunque hay muy buenos, apúntate el del 82 de Felipe González". Tras estas palabras, Iglesias tendió su mirada a la nada y subrayó: "Ese lo hemos visto muchas veces".

En este sentido, Iglesias reconoció que desde su gabinete de comunicación se trabajó con ese discurso en un montaje que nunca vio la luz porque, a su juicio, "era demasiado provocador y acabaría poniendo de nuevo en el centro a Felipe González, que además siempre que sale su nombre aparece".

Las palabras de Iglesias sobre González

Iglesias continúo refiriéndose a Felipe González, señalando que era una persona fascinante: "González era una persona fascinante en su primera etapa y también en la segunda independientemente de que la distancia crezca. El contraste que existe entre un Felipe y otro es terrible porque coincide con el envejecimiento: de esa figura ilusionante del principio a esa figura envejecida que se hace mucho más feo. El tipo sigue siendo muy lúcido y sigue teniendo esa capacidad de provocar con su discurso".

Con estas palabras, Iglesias mostraba de nuevo su distanciamiento con el que fuera presidente del Gobierno de España durante varias legislaturas. Esta oposición a la gestión que González hizo durante su presidencia se ha hecho notar en varias declaraciones que el propio Pablo Iglesias y otros miembros de Podemos han hecho sobre Felipe González, llegando incluso a decir que González. Por el otro lado, el político andaluz tampoco ha escondido su rechazo a que Pablo Iglesias esté sentando en el Consejo de Ministros, mostrando en más de una ocasión su disconformidad con el acuerdo de coalición que Sánchez firmó con Pablo Iglesias.

