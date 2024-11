Feijóo reúne a la plana mayor del PP buscando devolver el foco a "escándalos" del Gobierno y alejarlo de Mazón

Este lunes, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), convocó a la Junta Directiva Nacional de su partido en un momento crucial. La reunión, que tiene lugar cuando se cumple un año de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, se centra en la reconstrucción tras la DANA, pero, al mismo tiempo, tiene el claro objetivo de desviar la atención de los recientes problemas de gestión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y devolver el foco a los "escándalos" que, según el PP, rodean al jefe del Ejecutivo español.

El PP no pierde oportunidad para criticar la gestión del Gobierno en este primer aniversario de la investidura de Sánchez. Feijóo y su equipo se han centrado en una serie de medidas y polémicas que, según ellos, han dejado al país en un retroceso económico y social. El PP destaca la aprobación de la ley de amnistía, el acuerdo del cupo catalán con el independentismo, la imputación del fiscal general del Estado y los presuntos casos de corrupción que rodean a varios miembros del Gobierno, como el "caso Koldo".

"En 12 meses, Sánchez ha conseguido un récord de escándalos que muestran un Gobierno en llamas", señaló Elías Bendodo, vicesecretario de Política Territorial del PP, quien subrayó que nunca antes un presidente de España había estado tan rodeado de casos de corrupción graves. Además, el PP ha insistido en que la corrupción ha avanzado en España bajo el mandato de Sánchez, con numerosos casos que reflejan un "Gobierno en llamas", tal como lo califican.

Europa Press El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, interviene durante una sesión plenaria, en Les Corts Valencianes

Con el propósito de intensificar su ataque contra el presidente del Gobierno, el PP ha confirmado su personación en la causa abierta contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano de Pedro Sánchez, por presuntos delitos relacionados con su gestión. Según fuentes del PP, esta es otra muestra de cómo la corrupción sigue acechando a la figura del presidente, que, según la formación popular, no ha hecho nada para frenar estos escándalos.

"solo avanza la corrupción"

En paralelo, el PP ha lanzado en redes sociales un vídeo donde destaca que, en su opinión, en el último año España ha retrocedido y "solo avanza la corrupción". También critican la gestión económica de Sánchez, con especial énfasis en los "hachazos fiscales" y el incumplimiento de promesas relacionadas con la vivienda. En este sentido, también resaltan el alarmante dato del paro juvenil en España, que dobla la media europea.

La reunión de la Junta Directiva Nacional del PP llega casi tres semanas después de la devastadora DANA que afectó gravemente a la Comunidad Valenciana, provocando más de 220 muertos y cuantiosos daños materiales. Durante este tiempo, Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, se comprometió públicamente a liderar la reconstrucción de las zonas afectadas y a asumir responsabilidades si no lograba hacerlo de manera ejemplar. Este compromiso, que fue valorado positivamente por la dirección del PP, se ha convertido en uno de los puntos de apoyo de la formación para evitar que los focos se centren en la gestión del presidente valenciano.

El PP también subraya la diferencia entre Mazón, quien ofreció explicaciones en sede parlamentaria, y Pedro Sánchez, que no comparecerá en las Cortes hasta el 27 de noviembre, tras participar en la cumbre del G20 en Brasil. "El presidente del Gobierno comparece porque no tiene los votos suficientes para impedirlo", ironizó un portavoz del PP, destacando que Sánchez no ha estado a la altura en la gestión de la catástrofe.

Alejandro Martínez Vélez / Europa Press El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Por otro lado, el PP también se ha centrado en la figura de la vicepresidenta Teresa Ribera, a quien piden que se le retire su candidatura a comisaria europea por su "desaparición" durante la crisis de la DANA. Esta es otra de las piezas claves en el discurso del PP sobre la gestión del Gobierno en situaciones de emergencia.

La política fiscal

Uno de los ejes más importantes de la reunión de la Junta Directiva Nacional fue la crítica a la política fiscal del Gobierno. Feijóo ha sido muy claro en sus declaraciones previas, denunciando lo que considera un "hachazo fiscal" por parte del Ejecutivo. El PP ha acusado al Gobierno de preparar un paquete fiscal con subidas impositivas que, según su portavoz económico, Juan Bravo, implicarán aumentos de tributos sobre el tabaco, el diésel, los vapeadores y la banca.

Feijóo ha reiterado que el PP apoyará el proyecto de ley fiscal del Gobierno solo si se ajusta a las directrices europeas del nuevo impuesto mínimo global del 15% a las empresas multinacionales, pero rechaza cualquier subida de impuestos que afecte a los ciudadanos.