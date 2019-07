Feijóo: "El procedimiento de Sánchez es 'usted me tiene que votar porque lo digo yo' y nada más"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al PSOE de utilizar las instituciones del Estado con fines "partidistas" y de intentar conseguir más representación independientemente de cómo le afecte a España.

Lo ha dicho durante la cena de gala anual que ha celebrado este viernes la Asociación de Empresarios Gallegos de Cataluña (Aega-Cat), en la que se ha premiado la trayectoria personal y profesional de representantes de varios sectores vinculados a la comunidad gallega.

Feijóo ha explicado desde la óptica de una comunidad autónoma no entiende ni puede entender que después de una moción de censura para un gobierno alternativo, España lleve un año "prácticamente sin gobierno", y ha sostenido que es evidente que el país pasa por una época de enorme inestabilidad.

"PROBLEMAS DE TESORERÍA"

"Las comunidades autónomas empezamos a tener gravísimos problemas de tesorería, no estamos recibiendo el dinero que nos corresponde y aquí parece que el objetivo fundamental no es que España forme un gobierno, sino que España tenga un presidente del Gobierno", ha declarado.

Ha sostenido que si uno quiere formar gobierno debe ofrecer o una coalición o un programa de legislatura a aquellos que sumados consigan una mayoría, y ha dicho que en estos momentos el PSOE no tiene la voluntad de formar gobierno.

"Por lo que se ve, el ofrecimiento es 'usted me tiene que votar porque lo digo yo' y nada más. Eso no es formar un gobierno, eso es desgastar la oposición desde un gobierno es funciones. A mi me da la sensación que el presidente del Gobierno está trabajando para su única opción, que es 'cómo puedo ser presidente del gobierno'", ha aseverado.

DOS TESIS

Para Feijóo, hay dos tesis encima de la mesa en las que el PSOE está trabajando de forma simultánea: por un lado, considera que los socialistas quieren elaborar un relato para conseguir un gobierno con los mismos de la moción de censura --Podemos y los independentistas vascos y catalanes--, o bien echarle la culpa a la oposición y tener una justificación para convocar elecciones anticipadas.

"Estas elecciones teóricamente no se quisieron hacer coincidir con las que ya estaban convocadas, se celebraron tres semanas antes porque España necesitaba un gobierno, pero están ya constituidas las 8.000 corporaciones locales, todas las diputaciones provinciales y prácticamente todas las comunidades autónomas", ha recordado.

PASTOR

La vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, que también ha asistido a la cena, ha considerado "irresponsable que se intente echar la culpa a todos" de la falta de gobierno en España menos al que tiene que tener la iniciativa --en referencia al presidente en funciones, Pedro Sánchez-- para llegar a acuerdos y pactos.

"España lo que necesita es estabilidad en las instituciones y que las instituciones estén funcionando. Han pasado dos meses y aquí todo sigue igual. No se puede pedir responsabilidad a todos, uno tiene que mirarse a sí mismo para saber qué pasos tiene que dar y sobre todo qué plan de gobierno y de gobernabilidad tiene para España", ha criticado.

También ha afirmado que está viendo con perplejidad que el Parlamento no haya constituido aún la Diputación Permanente y las comisiones.

"Me llama la atención que miren hacia el Partido Popular quienes en su día a Mariano Rajoy, en unas primeras elecciones con el mismo número de votos, le dijeron 'no es no'", ha añadido la expresidenta de Congreso.