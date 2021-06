Feijóo: Probablemente sea la peor semana de la Constitución española

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha sostenido este jueves que esta semana, con la decisión del Gobierno de indultar a los líderes independentistas catalanes, ha sido una mala semana para el estado de derecho, una mala semana para la democracia, y probablemente sea la peor semana de los cuarenta años de la Constitución española,

Para Núñez Feijóo, el Gobierno se ha equivocado al indultar a los nueve líderes independentistas catalanes condenados por el "procés", apelando a "razones de utilidad pública" ya que no hay grandeza en romper la ley, no hay reconciliación en la rendición del Estado y no hay y no puede haber perdón en la humillación de las instituciones.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno, el presidente de la Xunta ha lamentado que, en este carnaval, los únicos que han contado la verdad han sido los presos, puesto que han dicho siempre lo mismo; que no aceptaban la condena, que no pedirían los indultos , que volverían a delinquir y que van a seguir rompiendo la unidad de nuestra nación.

En este sentido, el mandatario gallego ha remarcado que, aunque él no está en contra de los indultos en carácter general, entiende que cuando se aprueban tienen que valer para algo y, las dos partes, Gobierno e indultados, ponerse de acuerdo.

Nadie está planteando que los independentistas dejen de ser independentistas, tienen que mantener su ideología y su planteamiento pero también tienen que comprometerse a cumplir la ley, algo que no sucede, con lo que se pone de manifiesto que el objetivo de Pedro Sánchez al aprobar esta medida es garantizar su legislatura.

No seamos ingenuos, a lo que ha venido el Gobierno es a garantizar su legislatura por lo que, si lo que se trata es de dar un autoindulto al Gobierno para agotar la legislatura, por favor, que no cuenten con el resto de españoles, ha zanjado el jefe del Ejecutivo autonómico. EFE

