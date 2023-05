Feijóo pide el voto para Ayuso reivindicando sus diferencias: Piensa por sí misma

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cerrado la campaña electoral en Madrid pidiendo el voto para el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de la que ha celebrado su discurso, a menudo diferenciado del que sostiene Génova.

Para el mitin de cierre, Feijóo se ha vestido por última vez con la cazadora verde caqui de estilo militar que le prestó para un acto en Valladolid un diputado de la Asamblea de Madrid, José Enrique Núñez, y que le ha devuelto hoy en el escenario, tras usarla en repetidas veces y convertirla en su talismán.

Y ante los 2.700 asistentes que han acudido al Palacio de Congresos Municipal, entre los 1.800 que han entrado en el auditorio y quienes han seguido el mitin en pantallas, Feijóo ha bromeado al señalar que cuando no le "dicen qué opina de lo que dice Ayuso es que Ayuso está en forma".

En una campaña marcada por las diferencias con Ayuso respecto a la ilegalización de EH Bildu o acerca de la propuesta de que gobierne la lista más votada, Feijóo ha reivindicado que "en el PP se opina, se habla, se debate libremente" porque no son una "secta" sino "un equipo" y "por eso se habla claramente".

"No sé en qué siglo piensan que estamos, porque en el siglo XXI una mujer piensa por sí misma", ha afirmado Feijóo.

Además, ante sus múltiples lapsus con el nombre de las ciudades que ha visitado, comunes en varios mítines, Feijóo ha bromeado al señalar que le gustaría no saber dónde se acuesta o no saber dónde está y ha afeado que la gente no tenga "sentido del humor".

Ante el escándalo por la compra de votos, que Ayuso ha calificado de "pucherazo", Feijóo ha argumentado que "derogar el sanchismo" es "defender a la democracia" y ha llamado de nuevo a votar "masivamente" en contra de los "que nos quieren engañar, de los que hacen trampas" y "en favor de la libertad".

Porque el presidente del Gobierno, ha advertido, "no tiene límites", su partido no ha sido capaz "de ponerle freno" y tendrán que hacerlo los españoles porque el "sanchismo" seguirá haciendo "leyes irresponsables", "pactos indignos", "claudicaciones frente a populistas e independentistas" y engaños.

Feijóo ha pedido el voto para la "mayoría de españoles" que está "avergonzada" por la "imagen" que España ha dado en los últimos días y ha llamado a elegir: "entre violadores o víctimas, víctimas (...) entre Bildu y la dignidad, la dignidad; entre el PSOE y la calidad democrática, la calidad democrática; entre el sanchismo y España, España".

Además, ha vuelto a apelar directamente a los votantes de Ciudadanos, cuyo proyecto está ya en el "carril" del PP, a los de Vox, a los socialistas "avergonzados" y a los abstencionistas para que concentren su voto en el PP.

El líder del PP ha culminado de esta forma una campaña electoral clave, que el PP considera un primer paso hacia las generales, y cuyo resultado permitirá medir la dependencia de este partido respecto a Vox, una formación que según los sondeos será determinante para arrebatar poder territorial al PSOE.