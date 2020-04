Facebook investiga las cuentas falsas utilizadas por Sanidad que inflaron los 'me gusta' a Fernando Simón

Las publicaciones del Gobierno en sus páginas institucionales verificadas por Facebook están infladas por ‘me gusta’ de centenares de perfiles que tienen características comunes. Algunos de ellos son Kenna, Eileen, Tamia, Kylie, Rose, Daphne, Britnney, perfiles con nombres de mujeres, según publica ‘Pixel’.

Facebook investiga las cuentas falsas que inflaron los 'me gusta'

Las características comunes de estos perfiles de la red social que dan ‘me gusta’ a los perfiles institucionales del Ejecutivo son: un perfil con nombres de mujer poco habituales en España, sus fotos muestran ser chicas jóvenes que cumplen los cánones de belleza occidental, no tienen amigos en sus perfiles, tampoco tienen nada publicado y la fecha de creación es de hace menos de una semana, según Pixel.

Además, las únicas interacciones que realizan estos perfiles de Facebook concretos son reacciones elogiando los videos publicados por las páginas de Facebook de La Moncloa y del Ministerio de Sanidad.

Jose Maria Cuadrado Jimenez

Teniendo en cuenta las características de estos perfiles que dan ‘me gusta’ a las páginas institucionales del Gobierno, hacen pensar que son cuentas falsas porque no se corresponden con personas reales. El motivo que hace sospechar son las muestras de apoyo artificial al Gobierno y que ayudan a amplificar el mensaje institucional.

‘Pixel’ publica que la compañía Silicon Valley está investigando estas cuentas, según les ha informado Facebook. Ya que, la presencia de estos perfiles ha desatado las sospechas de la red social por conocer la actividad que realizan en las páginas oficiales del Gobierno. El resultado de la investigación de la compañía tecnológica podrá ser publicado o no, Facebook decidirá.

Las únicas evidencias son que estos perfiles existen y que sus interacciones se basan en elogiar al ejecutivo. No se puede demostrar si es el propio Gobierno el que se encuentra detrás de esta maniobra con fines publicitarios.

'Bots' que inflan los 'me gusta' al Ministerio de Sanidad

Estos perfiles no son los únicos que están inflando de 'me gusta' las publicaciones de los perfiles oficiales del Gobierno. Por ejemplo, un post del Ministerio de Sanidad publicado el 17 de abril que acumula más de 48.000 'me gusta', entre ellos se encuentra un elevado número de personas que no tienen apellidos españoles, y al igual que los perfiles mencionados anteriormente, su creación es reciente.

Esta publicación era un video de Fernando Simón explicándo cómo se ha ido reduciendo el incremento diario de casos desde que empezó el estado de alarma.

Tampoco es la única, un día después, la cuenta oficial de Sanidad publicó un video del director de Alertas y Emergencias, Fernando Simón y el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, explicaban cómo mantener la distancia de seguridad para evitar el contagio. Este video se produjo en una rueda de prensa donde no participaban periodistas sino que eran niños menores los que les hacían las preguntas. Esta publicación recibió más de 26.000 interaciones, entre ellas la mayoría positivas y más de 8.000 comentarios.

☑️Hay que mantener 1-2 metros entre personas para evitar contagios de #COVID19.



�� Y sí, podemos estar tranquilos en los balcones si respetamos esa distancia con los vecinos.



��️Fernando Simón lo explica con @astro_duque en #LaInfanciaPregunta #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/cRqZnnlBEb — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) April 18, 2020

TAMBIÉN TE PUEDEN INTERESAR:

Los bots del Ministerio de Sanidad que inflan los 'me gusta' a Fernando Simón

El Tribunal Supremo exige a Sanidad actuar para distribuir eficazmente medios a sanitarios

Moncloa veta preguntas al jefe de la Guardia Civil mientras Simón le defiende: “Estamos al límite"