La exsocialista Beatriz Talegón pone en duda la dignidad de los votantes de Vox

Beatriz Talegón, quien fuera miembro de las Juventudes Socialistas, se ha hecho viral a cuenta de Vox. O mejor, a cuenta del mensaje que Serigne Mamadou, un inmigrante que trabaja en un campo de Pino Montano (Sevilla), ha lanzado al partido de Santiago Abascal.

"Son las 6 y algo, las 7 menos algo. Y hacen menos 3 o 4 grados. ¿Veis como está blanco todo? Eso es lo que hacemos nosotros los inmigrantes. Trabajar. Buscando dinero para llevar a África, para que nuestra familia pueda comer. No venimos a robar, ni para vender droga, ni para hacer nada malo a nadie”.

Talegón se ha hecho eco de este vídeo en su cuenta de Twitter: "Este chico tiene más dignidad junta que todos los votantes de Vox"

El mensaje de Talegón en Twitter ha abierto un intenso debate, con cerca de un millar de comentarios en la red social:

Hola,estoy de acuerdo contigo.pero vox quiere inmigración legal, eso es con papeles para trabajar,con un dni como los españoles.y no ilegales en la calle sin control o afinados en centros como mercancias que solo lleva a cosas malas. Gente como tu es a la que defiende precisamen

Como éste hay muchos españoles también, así que no te columpies, y éste chico que tampoco lo haga, ¿por qué no se queda en su país para mejorarlo en vez de decir qué tenemos que hacer aquí? �� Ah, claro, aquí puede opinar, en su país igual no...