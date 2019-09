Un exministro de Zapatero enciende las redes tras apropiarse para el PSOE el Mundial de Baloncesto

La Selección Española de Baloncesto se ha proclamado este domingo campeona del mundo en China tras vencer a Argentina 95-75 y consigue así su segundo título desde que consiguiera la gesta en 2006 en el Mundial de Japón. Un logro deportivo que han aplaudido tanto desde la Casa Real como los principales líderes políticos, que han enviado mensajes de felicitación y reconocimiento ante el éxito del equipo nacional de baloncesto. Sin embargo, el exministro del gobierno de Zapatero, Miguel Sebastián, ha ido un paso más allá y ha sugerido que existe relación entre el triunfo deportivo y el gobierno de Pedro Sánchez.

Sebastián acudía a la red social Twitter apenas unas horas después del triunfo de la Selección en China para escribir en su perfil personal: “España sólo ha sido Campeona del Mundo de fútbol y de baloncesto con gobiernos socialistas. Y ahí lo dejo...”. El que fuera ministro de Industria, Comercio y Turismo desde 2008 hasta 2011 dejaba así entrever con ironía que existe una relación causa efecto entre los triunfos futbolísticos y de baloncesto con el hecho de que haya un presidente del Gobierno socialista.

Y es que en 2006, cuando España consiguió proclamarse campeona del mundo de baloncesto, era José Luis Rodríguez Zapatero el hombre al frente del Ejecutivo, mientras que también lo era en el verano de 2010, año en el que España consiguió levantar el título de campeona del mundo de fútbol en Sudáfrica.

Las redes sociales han estallado ante la ocurrencia del exministro, al que han acusado de “tener cara”, de falta de “vergüenza”, mientras que otros le han recordado expresiones de Zapatero como “la champions league de la economía” y los estragos de la crisis económica.

Cuando no hay cabeza ni VERGÜENZA, se escriben estas cosas.

Vuestra inspiración en aquello de que estamos en la “champions’ league” y por tanto inmunes a la crisis ¿no?

No ha habido peores gobiernos que los del @PSOE con ZP y ahora con Sánchez ... por muchos mundiales que ganásemos (de lo poco que no pudisteis joder porque no jugáis)