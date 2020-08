El PP exige la dimisión de Franco por la nula respuesta en la protesta antimascarillas de Colón

La secretaria general del PP de Madrid, Ana Camíns, ha exigido este lunes la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, tras autorizar una manifestación contra el uso de las mascarillas que se concentraron cientos de personas en la plaza de Colón de la capital. Para la dirigente popular el delegado del Gobierno no puede escudarse en “supuestas investigaciones y multas” tras permitir por segunda vez una manifestación “a sabiendas que es un foco de contagio humano”, destaca el PP de Madrid en un comunicado. “Un delegado del Gobierno no puede autorizar por segunda vez una manifestación conociendo sus riesgos, nos jugamos muchos contagios y vidas humanas, así no”, según Camins.

La secretaria general de los populares madrileños ha recordado que hoy hace justo un mes la Asamblea de Madrid aprobó, con el voto favorable del PP, Ciudadanos y Vox, una iniciativa para reprobar la actuación política del delegado del Gobierno por su "nefasta gestión" durante la pandemia y por estar, a su juicio, más “pendiente de cargarse el Gobierno de Ayuso que por proteger a los madrileños”.

En la que fue la última sesión plenaria de la Asamblea hasta septiembre, el PP presentó esta proposición no de ley (PNL) alegando la "dejación de funciones" de Franco los días previos al estado de alarma, y que permitiera "numerosos eventos y actos multitudinarios sin medidas de prevención ni seguridad", “Si Franco no dimite exigiremos al Gobierno su cese inmediato, no puede permanecer ni un minuto más como delegado de la comunidad que tiene abandonada", sostiene Camins, quien considera a Franco un "irresponsable”.

Entre 2.500 y 3.000 personas, según indicaron fuentes de la Delegación del Gobierno, se concentraron ayer durante varias horas en la plaza de Colón en protesta por el uso obligatorio de las mascarillas, secundando así una convocatoria promovida en redes sociales. Desde el Gobierno regional y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, han rechazado la protesta y tildado también de "irresponsable" al delegado del Gobierno por permitir una manifestación en lo que "lo más probable es que no se usen mascarillas". Franco ha asegurado hoy que en la comunicación de la concentración que hicieron los convocantes no se aludía a las mascarillas.