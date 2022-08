Esta es la energía que España no quiere: así son las centrales nucleares de cuarta generación

La energía nuclear sigue siendo tendencia en un 2022 marcado por la crisis energética provocada por la Guerra de Ucrania y el corte de gas de los productores rusos. Ahora, la noticia más importante de las últimas horas sucede en Japón, donde el primer ministro, Fumio Kishida, ha anunciado que construirán varias centrales nucleares de próxima generación. No obstante, todavía no se ha confirmado que vayan a ser de cuarta generación. Este movimiento, perteneciente al nuevo plan estratégico de energía en el país nipón, supone un hito en la historia de la nación del Sol naciente. Tras la catástrofe nuclear sufrida en 2011 en Fukushima, Japón no contempló la construcción de nuevas plantas.

Este movimiento surge por las necesidades de Japón en cuestiones energéticas y por no depender del suministro ruso que tantos dolores de cabeza está generando en occidente. Además, quieren evitar a toda costa repetir los problemas de producción eléctrica que se han producido sobre todo este verano en Japón. Kishida quiere también para 2023 reiniciar hasta 17 plantas nucleares para proteger la energía nuclear generada.

El tsunami que provocó el desastre nuclear en Fukushima, Japón









¿Qué mejoras ofrecen las centrales nucleares de nueva generación?

La creación de plantas nucleares de cuarta generación (consideradas la nueva generación) se esperan que lleguen en 2030. Por el momento se han diseñado 5 tipos de centrales con sus diferentes funciones. Unas centrales que se han diseñado para ser mejores que las de generación 3 y 3+, donde la mayoría de los países cuentan con estos tipos. Sobre todo, las mejores se han proyectado en temas de seguridad, para evitar precisamente los desastres ocasionados en Fukushima y hacer que siga siendo aúnmás imposible lo ocurrido en Chernóbil. Ahora, ¿cuáles son las mejoras que ofrecen estas nuevas centrales?

Degradación más rápida: Estas nuevas centrales nucleares consiguen degradar mucho más rápido los deshechos nucleares que las anteriores generaciones. Actualmente, se tardan, aproximadamente, milenios en terminar de eliminar estos desechos. Ahora, con el proceso de destrucción y degradación de las nuevas centrales, el proceso se acorta a siglos .

Estas nuevas centrales nucleares consiguen degradar mucho más rápido que las anteriores generaciones. Actualmente, se tardan, aproximadamente, milenios en terminar de eliminar estos desechos. Ahora, con el proceso de destrucción y degradación de las nuevas centrales, el proceso se acorta a . Más potencia: La potencia es otro de los aspectos que se han mejorado. Era evidente, puesto que se han añadido nuevas tareas y funciones . Lo que hacen estos reactores es convertir el uranio 238, la base de la producción nuclear, en plutonio fisible. Ahora, estas nuevas centrales son el triple de potentes que las generaciones 3 y 3+. De esta manera, habrá más rendimiento de energía para la misma cantidad de combustible nuclear.

La potencia es otro de los aspectos que se han mejorado. Era evidente, puesto que se han añadido . Lo que hacen estos reactores es convertir el uranio 238, la base de la producción nuclear, en plutonio fisible. Ahora, estas nuevas centrales son que las generaciones 3 y 3+. De esta manera, habrá más rendimiento de energía para la misma cantidad de combustible nuclear. Reciclaje de desechos: Dentro de las nuevas funciones y habilidades que presentarán las nuevas centrales nucleares son la capacidad de consumir los desechos nucleares existentes para producir electricidad . Este punto es uno de los más importantes, ya que, como se ha mencionado antes, Japón quiere dejar de tener problemas en su creación de esta energía.

Dentro de las nuevas funciones y habilidades que presentarán las nuevas centrales nucleares son la capacidad de . Este punto es uno de los más importantes, ya que, como se ha mencionado antes, Japón quiere dejar de tener problemas en su creación de esta energía. Mayor seguridad: Además de la potencia, la seguridad es uno de los puntos que se querían mejorar en el futuro con las nuevas centrales nucleares. Esta nueva generación reforzará la estructura de los edificios, sobre todo frente a desastres medioambientales como tsunamis o terremotos, para evitar casos como los de Fukushima. De esta manera, se pasa de sistemas de seguridad activos, como el suministro eléctrico, a los pasivos, es decir, se podrá aprovechar fuentes como la propia ley de la gravedad o las diferencias de presiones.









La falta de educación nuclear, el principal temor

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Lo preocupante de todo esto es la dificultad que tendrán los técnicos nucleares para administrar estas nuevas centrales. Según los últimos informes de seguridad nuclear, se espera que los operadores puedan fallar durante los primeros meses de funcionamiento ante el enorme desconocimiento de la misma. Por ello, ante la presentación de nuevos proyectos de generaciones de plantas nucleares, también se demanda que haya más inversión para enseñar a los trabajadores para que puedan enfrentarse a los nuevos retos que exigirán estas nuevas centrales. El director del Instituto de Energía Sostenible de la Universidad de Boston, BenjaminK. Sovacool explica que “la fabricación, construcción, operación y mantenimiento de nuevos reactores encararán una fuerte curva de aprendizaje. Las tecnologías avanzadas aumentaránel riesgo de accidentes y errores. La tecnología puede ser probada; las personas no”.