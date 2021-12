España, pendiente de la documentación suiza de Don Juan Carlos y con el archivo en el horizonte

La Fiscalía suiza no investigaba al Rey emérito, no puede hacerlo, no tiene competencia. Con información facilitada por la Fiscalía Anticorrupción española, investigaba a Corinna Larsen, a los gestores de sus finanzas, Arturo Fasana y Dante Canónica, y a directivos del banco Mirabaud por presunto delito de blanqueo de capitales. El fiscal helvético, Yves Bertossa, archiva el caso por falta de pruebas, no encontró vínculos suficientes entre la cantidad recibida de Arabia Saudí y los contratos para la construcción del “AVE del desierto”, entre Medina y La Meca. 100 millones de dólares. No obstante, señala que tanto Don Juan Carlos como Corinna Larssen tuvieron “deseos de ocultar” los fondos utilizando empresas radicadas en paraísos fiscales, como las Bahamas, y la Fundación Lucum, de Panamá.

El fiscal Bertossa condena al banco a una multa de 50.000 francos suizos por incumplir las normas estatales de lucha contra el blanqueo de capitales y no informar sobre determinados movimientos. Y obliga al banco y demás demandados a pagar las costas del procedimiento. Más de 200.000 francos suizos.

En España todo sigue abierto a la espera de documentación helvética solicitada en el mes de mayo. Abierto, pero camino del archivo, según aseguraron fuentes fiscales hace unas semanas. Se trata de una serie de aclaraciones sobre actuaciones de los ejercicios de 2014 y 2015. Y la Fiscalía no espera sorpresas. La semana pasada se prorrogó el plazo durante seis meses más porque finalizaba el próximo 17 de diciembre. Esas mismas fuentes aseguraron que si no hay sorpresas es posible que las tres diligencias de investigación abiertas se archiven en el mes de enero.

Estas tres diligencias están relacionadas con el supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a la Meca a empresas españolas, el presunto cobro de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas de otros titulares y la posible existencia de una cuenta en el paraíso fiscal de Jersey.