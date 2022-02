Espadas defiende la autonomía del PSOE-A en el debate sobre Doñana

(Actualiza la EX4261 con más declaraciones)

El líder del PSOE-A, Juan Espadas, ha defendido la autonomía de su partido en decisiones como el debate sobre los regadíos en Doñana y, tras justificar la abstención de su grupo, ha sostenido que el Gobierno ha hecho "lo que tenía que hacer" al rechazar la nueva regulación en este entorno.

Arropado por la dirección de su grupo en el Parlamento de Andalucía, Espadas ha comparecido ante medios para argumentar la abstención de los socialistas en el debate de la ampliación de los regadíos en el entorno de Doñana, a iniciativa del PP, Cs y Vox, cuya tramitación fue apoyada por estos tres partidos.

Espadas ha zanjado las criticas por la abstención en la idea de que su partido "tiene autonomía" para tomar estas decisiones, de hecho ha subrayado que se presenta para gobernar "no para ser la marca de nadie" y que por delante está "siempre" Andalucía y después cualquier otra cuestión, si no - ha precisado- "me quedaría en mi casa".

También ha opinado que en este asunto el Gobierno central ha hecho "lo que tenía que hacer", en referencia a la carta enviada por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, al presidente de la Junta, Juanma Moreno.

En ella, le pidió que desista de la iniciativa legislativa que tramitará el Parlamento andaluz y que pretende regular la ampliación de la zona regable de Doñana.

"No se puede proteger Doñana en contra de quien vive en el entorno", ha sostenido el dirigente socialista, que ha explicado que la abstención de su partido implica la búsqueda "del diálogo y soluciones" con todos los agentes para resolver un problema que "existe" y del que ha dicho que la condición innegociable es que el acuífero de Doñana "no se toca, se recupera".

Tras abogar por acometer las infraestructuras hidráulicas no llevadas a cabo en la provincia de Huelva y el entorno de Doñana, Espadas se ha mostrado partidario de llevar a la zona agua en superficie y de conciliar la actividad agrícola con la protección del Parque Nacional de Doñana.

"La abstención no es un apoyo al disparate que quieren PP,Cs y Vox y del que se esconde el presidente andaluz, Juanma Moreno, con una iniciativa que es un engaño electoral masivo. Está generando confrontación en el territorio, y un problema a la imagen de Doñana y a los productos del entorno", ha denunciado.

La "temeridad y tozudez" de Moreno y del PP que no han atendido a las recomendaciones de la UE, de la Unesco, del Gobierno ni a muchos agricultores de la zona, los ecologistas y la oposición, ha criticado.

Convencido de que el PSOE-A será el "bombero que apague el incendio provocado por Moreno y la ultraderecha", el dirigente socialista ha considerado que, tras la abstención del PSOE-A, "hoy hay más paz social en la zona".

"Los agricultores de la zona tendrán al PSOE-A y a mi, como candidato, de aliados para resolver sus problemas", ha afirmado Espadas, que ha pedido al Gobierno que lleve a cabo las infraestructuras hidráulicas necesarias en la zona.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha negado que haya malestar en el Gobierno por la abstención del PSOE-A en la votación en el Parlamento andaluz sobre la ampliación de regadíos en Doñana y ha señalado estar dialogando con el partido en esa comunidad para alcanzar un punto de encuentro.