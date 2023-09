Espadas no comparte la opinión de González y Guerra y ve "llamativo que no hablen de qué alternativa plantea PP"

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha manifestado este jueves que no comparte las manifestaciones que están realizando en los últimos días el expresidente del Gobierno Felipe González y el exvicepresidente Alfonso Guerra acerca de la situación política actual y una posible amnistía, y ha considerado "llamativo" que no hablen de qué "alternativa" plantea el PP.

"No comparto las declaraciones ni el momento elegido ni la utilización que el PP está haciendo de esas declaraciones en una estrategia de desgaste contra Pedro Sánchez", según ha señalado Juan Espadas, en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, en referencia a la intervención que ambos realizaron ayer miércoles en el Ateneo de Madrid.

Tras recordar que la pasada semana estuvo en Sevilla en un acto de entrega de premio a Felipe González, en el que también coincidió con Alfonso Guerra, Espadas ha señalado que le resulta "llamativo que no hablen sobre la alternativa el PP para un gobierno y para el encaje territorial", que, sin duda, para "la derecha y la extrema derecha, si no es la ruptura, será lo más parecido". "Y no creo que lo compartan", ha dicho Espadas en referencia a los históricos dirigentes socialistas.

Respecto al hecho de que González y Guerra hayan abogado por un gran acuerdo entre PSOE y PP, Espadas ha indicado que los socialistas habrían estado "encantados de haber llegado a un acuerdo con el PP para la reforma Consejo General del Poder Judicial y otras cuestiones, pero ese partido nunca está en los grandes acuerdos de estado, sino que prefiere la confrontación y no acepta que gobierne el PSOE".

Ha recalcado que es significativo que la opinión de "veteranos socialistas", a los que respeta, no se esté centrando en la que debería ser la cuestión: "Cuál es la alternativa que se plantea aquí por parte del PP y Vox, a ese debate territorial y al diálogo para resolver unos problemas en Cataluña que todavía generan una situación de tensión".

Juan Espadas ha puesto el acento en que aún no se conoce la propuesta para el Gobierno de España del candidato del PP a presidente, Alberto Núñez Feijóo, cuando se someterá al debate de investidura el próximo martes y miércoles, y en cambio, según ha criticado, ese partido se dedica a "qué van a hacer PSOE y Pedro Sánchez" si el actual presidente del Ejecutivo en funciones se sometiera a un debate de investidura.

Convencido de la investidura "fallida" de Feijóo, Juan Espadas ha señalado que ante ese escenario, el PSOE está poniendo encima de la mesa "una alternativa de diálogo, de búsqueda de la convivencia, y de solución al debate territorial". Se ha preguntado que, ante eso, qué es lo que está proponiendo el candidato del PP a la Presidencia española.

A su juicio, en este momento debería respetarse que "el diálogo, la convivencia y la posición del PSOE es constructiva" y que ante al debate territorial, "queremos poner soluciones, no rupturas y conflictos, que es lo que pone la derecha".

Ha defendido dar un "voto de confianza" a Pedro Sánchez para intentar un acuerdo y para seguir avanzando en diálogo y progreso. "No queremos una España de ruptura y de tensión entre territorios, sino en pie de igualdad", ha indicado Espadas, quien ha apuntado que el secretario general del PSOE tiene su "confianza".