El escritor José Carlos Ruiz presenta en la Filmoteca 'El proceso', del director Orson Welles

El Centro Andaluz de las Letras (CAL), dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, organiza este martes 31 de octubre a las 20,00 horas, en la sede de la Filmoteca de Andalucía en Córdoba y dentro del ciclo 'Kafka', un encuentro con el escritor y profesor José Carlos Ruiz, quien presentará y comentará la película 'El proceso' (1962), del director estadounidense Orson Welles.

Según ha informado la Junta en una nota, el ciclo 'Kafka' está dedicado a la celebración en 2024 del centenario del fallecimiento de Franz Kafka, ya que la película es una adaptación de la novela del mismo nombre publicada de manera póstuma en 1925.

La cinta cuenta como Joseph K. se despierta encontrando a la policía en su habitación. Le dicen que debe ir a un juicio, pero no le informan de lo que ha sido acusado. Para averiguar el motivo de su acusación y protestar por su inocencia, intenta ver lo que hay detrás del sistema judicial, pero, dado que sus averiguaciones no dan frutos, parece no haber escapatoria para él en esta pesadilla kafkiana.

Para festejar esta efeméride el CAL ha organizado una serie de actividades que van, desde la proyección de películas basadas en sus obras, hasta el desarrollo de un club de lectura sobre tres de sus narraciones, abierto a cualquier lector o lectora interesado.

José Carlos Ruiz es licenciado en Filosofía por la Universidad de Sevilla y terminó sus estudios con una estancia anual Sócrates-Erasmus en la Universidad de la Sorbona-Panteón (Paris IV). Además, es doctor en Filosofía por la Universidad de Córdoba, especializado en Filosofía de la Cultura y Pensamiento Crítico.

Ha sido profesor de Filosofía en Secundaria y Bachillerato durante 20 años, y en la actualidad es profesor en la Universidad de Córdoba. Tiene publicados seis libros, 'De Guy Debord a Gilles Lipovetsky: el tránsito de la categoría de lo social hacia la categoría de lo individual', 'Historia de la Filosofía', 'De Platón a Batman', 'El arte de pensar', 'El arte de pensar para niños', y 'Filosofía ante el desánimo'.

El Centro Andaluz de las Letras pretende con estas actividades acercar el mundo del libro y la literatura a otros ámbitos de las artes y el conocimiento: el arte, el pensamiento, la filosofía o la ciencia, entre otras, así como programar actividades relacionadas con publicaciones de géneros menos frecuentados en las programaciones literarias, como el cómic, la novela gráfica o el ensayo, entre otros.