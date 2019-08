Errejón ningunea a Iglesias: "Yo sí habría aceptado la oferta de Sánchez"

Íñigo Errejón, líder de Más Madrid y diputado en la Asamblea de Madrid, ha admitido que él sí hubiera aceptado la oferta de Pedro Sánchez para formar un gobierno de coalición con una vicepresidencia y tres ministerios. En una entrevista concedida a "El País", el que fuera la mano derecha de Iglesias ha señalado que "en la política española hace falta mirada larga". "Nadie está pensando dentro de 10 años, sino en el próximo telediario y así es imposible hacer ningún sacrificio porque nada vale la pena si todo es mercancía que se gasta rápidamente. Esa mirada larga es lo contrario de Twitter, de los fuegos artificiales y de este régimen de rueda de prensa permanente en el que vivimos. Tenemos que dejar de contarnos todo el rato lo que está pasando y mirar qué queremos que pase en adelante", ha contado en una entrevista a la periodista Natalia Junquera.

Errejón tampoco cierra la puerta a presentarse a nivel nacional en un futuro, aunque esa opción la descarta de momento en unas hipotéticas elecciones generales en noviembre. "Mucha gente nos mira, también en el resto de España, y creo que entre dos grupos que no se ponían de acuerdo se ha usado mucho el rumor de que Más Madrid pensaba dar un salto a la política nacional para meterse miedo. Pero las negociaciones que se basan en el miedo no funcionan (...) La política da muchas vueltas. Estoy en Más Madrid y tengo tiempo para construir una organización. Me apetece hacerlo bien", ha contado.

El líder de Más Madrid también ha reconocido que uno de sus días más tristes en la política fue cuando asumió que estaba en un sitio donde no le querían. "El partido se había desplazado de aquello por lo que lo fundamos y tomé la decisión de abrir algo más grande con Manuela", ha explicado.