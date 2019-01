El entorno de Puigdemont entre ¿traidores y afines?

Objetivo de Carles Puigdemont para 2019: volver a Cataluña como president de la Generalitat. Objetivo de su entorno para 2019: señalar con "nombres y apellidos" quiénes están a favor y en contra de este propósito.

La idea parte de Neus Matamala, hija del empresario amigo del expresidente, Josep Maria Matamala.

"He leído feliz en redes que Gemma Geis, Laura Borràs, Aurora Madaula, Pep Riera y Eduard Pujol (diputados de JxCat en el Parlament) quieren investir a Puigdemont. ¿Podemos saber nombres y apellidos de quién sí y quién no? No es para ningún amigo, es para mí, para saber en quién puedo confiar, en quien no…".

He llegit, feliç a xarxes, que la @GemmaGeis, la @LauraBorras, l’ @Aurora_Madaula, en @PepRieraFont, l’@PujolBonell,... volen investir el MHP @KRLS

Podem saber noms i cognoms de qui SI i qui NO??

No és per cap amic, és per mi, per saber en qui puc confiar, en qui no ... — ��Neus Matamala ☘️ (@neusmatamala) 1 de enero de 2019

Pregunta dirigida a PdeCat y ERC

El vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa (JxCat), reponde tajante: "Neus, no tengo ninguna duda de que podremos contar con todo el grupo de JxCat, que para eso somos la lista del president".

Neus, no tenc cap dubte que podrem comptar amb tot el grup de @JuntsXCat, que per això som la llista del president. — Josep Costa�� (@josepcosta) 2 de enero de 2019

Por su parte, Albert Batet, portavoz del mismo partido en el Parlament, asegura: "Puedes contar con todos los 34 diputados de JxCat. Tal como dijo el president Torra en el debate de investidura, es nuestro objetivo de legislatura".

Pots comptar amb tots i totes els 34 diputats i diputades de @JuntsXCat



Tal com va dir el President @QuimTorraiPla al debat investidura és el nostre objectiu de legislatura. #Nosurrender https://t.co/kxv0PsM4Mc — Albert Batet�� (@albertbatet) 2 de enero de 2019

¿Y ERC? Neus Matamala espera respuesta: "¡Fantástico! ¡Ahora nos falta saber qué quiere hacer ERC, con nombres y apellidos! ¿Quién respetará los votos? ¡Vamos!"

Fantàstic!! Ara ens falta saber què vol fer @Esquerra_ERC amb noms i cognoms!! Qui respectarà els vots?? Som-hi!! https://t.co/8Efg8aqK2x — ��Neus Matamala ☘️ (@neusmatamala) 2 de enero de 2019

¿Quién es Neus Matamala?

Ha sido concejal del PDeCAT en el Ayuntamiento de Celrà entre 2011 y 2015.

La hija del empresario gerundense con el que siempre se ve a Puigdemont, ya aseguraba a principios del año pasado que el expresident "nos ha demostrado sobradamente que se la juega, que arriesga y que nos ha puesto a todos por delante de sus intereses personales, y le tendría que caer la cara de vergüenza a cada persona que desconfía de él".

Matamala insistía, cuando Puigdemont llavaba tres meses en Bélgica: "lleva tres meses en el exilio, viviendo única y exclusivamente para llevarnos al objetivo que tanto anhelamos, nuestra República (...) ni sus hijas, ni su mujer, ni sus padres, ni hermanos, ni amigos... Os ha puesto a todos vosotros por delante de sus intereses y necesidades más naturales".

Muy activa en redes sociales, y siempre apoyando a los políticos presos, se deja ver también con Quim Torra mostrando como ambos siguen a Puigdemont.

Que què fem? Un país de 10.

Que amb qui comptem? Amb gent de 10.

Ens diu avui el President @QuimTorraiPla que hem de llevar-nos recordant que tenim pres@s polítics, exiliats, condemnats i humiliats, i que cal que seguim reivindicant una República de 10.

Seguim President @KRLS pic.twitter.com/aPV56fgs04 — ��Neus Matamala ☘️ (@neusmatamala) 19 de mayo de 2018

Carles Puigdemont se revindica en Instagram

Quiere volver a Cataluña como lo que fue. Asegura que no tiene intención de volver a España de forma clandestina y por ello sigue reivindicando ser investido presidente de la Generalitat.

"Si el Parlamento me inviste, yo tomaré posesión del cargo y volveré en Cataluña. Entraré en Cataluña como presidente de la Generalitat. Abiertamente. No de manera clandestina. Esto sería un conflicto europeo y volvería bien acompañado y de demócratas europeos para que fueran testigos si en la Europa del siglo XXI se impide o no a un presidente elegido por un parlamento democrático de ejercer las funciones que le corresponden legalmente".