Elisenda Alamany abandona el grupo de los 'comuns' a dos meses de las elecciones

La diputada en el Parlament, Elisenda Alamany, dejará el grupo de los comunes en la Cámara catalana tras varios meses de desavenencias entre la dirección de la formación y la diputada, que impulsó Soberanistes, una plataforma muy crítica con la cúpula.

Según ha informado 'Nació Digital', la exportavoz del grupo formalizará su marcha del espacio este miércoles que impulsó la plataforma Soberanistes crítica con la cúpula de la formación.

Alamany no ha aclarado si deja su acta de diputada y, si no lo hace, el grupo de los comuns perderá un escaño pasando a tener siete y ella será diputada no adscrita. Si deja el Parlament, el coordinador de programa y miembro de la Comisión Ejecutiva del partido, Marc Parés, ocupará su puesto en el hemiciclo, ya que es el siguiente en la lista electoral que CatECP presentó a elecciones catalanas del 21 de diciembre.

En la presentación de la plataforma Soberanistes, también estuvo presente otro de los diputados de los comuns en el Parlament: el diputado Joan Josep Nuet. Esta plataforma ha dado respaldo a diversas coaliciones electorales que se están construyendo en Cataluña de cara a las municipales en ciudades como Girona, Badalona, Sant Boi y Cerdanyola.

Fuentes del grupo parlamentario aseguran que "hace mucho tiempo que Elisenda tenía un proyecto personal" y no se muestran sorprendidos porque tome esta decisión a dos meses de unas elecciones. "En Catalunya en Comú seguimos concentrados en las elecciones generales. Ganarlas es importante. No nos distraeremos de este objetivo", zanjan.