Edmundo Bal: Si no hay Ciudadanos hay "populismo, radicalidad y extremos"

El candidato de Ciudadanos a las elecciones de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha proclamado este sábado que sin su partido hay "populismo, radicalidad, demagogia y sectarismo", y ha rechazado que "los extremos" gobiernen una tierra de "paz, concordia y de valientes" como es Madrid.

La presidenta del partido, Inés Arrimadas, y la vicealcaldesa de Madrid y portavoz de Cs en la capital, Begoña Villacís, han presentado al candidato a las elecciones autonómicas en un acto en la plaza de Santa Ana en el que han alabado su trayectoria como abogado del Estado y no haberse "arrodillado" ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, además de resaltar la necesidad del centro en el contexto actual.

Arrimadas ha reconocido que la contienda "no será fácil" porque "los extremos pisan fuerte", y ha pedido "no tirar la toalla" el 4 de mayo y salir a votar porque "cuando la gente se queda en casa la moderación y el centro se queda en casa" y "eso es lo que tenemos que revertir".

"No permitáis que pase en Madrid" lo que "he vivido en Cataluña", ha pedido la presidenta de Ciudadanos, que ha aseverado que "si pasa en Madrid pasará en toda España" porque la región "es tan importante para nuestro país que si el centro no tiene un poder decisivo" habrá "muy malas perspectivas para el conjunto" de la nación.

"Nosotros vamos a poder poner a Madrid en el centro, los problemas de los ciudadanos en el centro, y defenderles desde el centro de la política", ha aseverado y ha puesto en valor que Ciudadanos se presenta con una carta de servicios "impecable", al tiempo que ha elogiado a los exconsejeros de su partido en el Gobierno de coalición con el PP.

Villacís también ha subrayado que "no vamos a permitir" que Madrid vuelva "a tiempos oscuros", y ha augurado que en estos comicios "vamos a tener que trabajar más duro, convencer a mucha más gente y luchar contra mentiras y bulos".

Unas elecciones que, por otro lado, "no queríamos" aunque "sin embargo alguien decidió que era el momento de intentar conseguir una mayoría absoluta", ha rechazado, por su parte, Bal.

"Pero ya os digo yo que no la va a conseguir", ha manifestado el candidato, que se ha presentado como un hombre de "barrio" y un "servidor público", "preocupado" porque "nos quieren dividir y desunir" en una región "de paz, de concordia, de valientes, de emprendedores" a los que quiere hacer "recuperar la esperanza" mientras "hay quien está interesado en repetir aquí lo que pasó en Cataluña".

Y ha calificado a Ciudadanos como "antídoto" contra los extremos.

"Si no hay Ciudadanos hay extremos, hay populismo, hay radicalidad, hay demagogia, sectarismo, mal gobierno. Yo no quiero que esta tierra donde yo vivo la gobiernen los extremos. Yo no quiero que esta tierra donde yo vivo, donde yo disfruto, donde yo salgo, donde yo me relaciono con la gente, la gobierne Podemos, Vox o el Podemos bis, el Más Podemos", ha apuntado el candidato de los naranjas en referencia a Más Madrid.

Ha resaltado que "nunca" ha hecho cosas fáciles en su vida y que es "muy difícil" coger este "reto", y ha apostillado que "si con presentarme he conseguido un poquito más de ilusión en la gente de Cs, yo ya he ganado las elecciones".

Bal, que salió vencedor en las primarias de cara al 4 de mayo con el voto del 89,43 % de los afiliados, presentó el viernes a los veinte primeros integrantes de su lista, con Esther Ruiz como número dos y el actual portavoz en la Asamblea, César Zafra, como número tres.

En el resto del listado se incluye a buena parte de los diputados de la formación naranja en el Parlamento madrileño, con las conocidas ausencias del exvicepresidente regional Ignacio Aguado y del expresidente madrileño con el PP y exconsejero con los naranjas Ángel Garrido, quienes han estado presentes en la plaza de Santa Ana, entre otros, y han recibido los aplausos de los allí congregados y los halagos de los oradores.