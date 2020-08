Echenique acusa al PP de “mentirosos compulsivos” y una diputada popular lo deja en evidencia con su respuesta

Las redes sociales continúan siendo una de las principales trincheras de Podemos en su particular forma de hacer política. Unas trincheras en las que se mueve como pez en el agua su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, quien apunta y dispara a todo lo que considera que va en contra de la gestión del gobierno o de su partido.

Echenique acusa al PP de “mentirosos compulsivos”

Dentro de esas dianas políticas que Echenique tiene marcadas se encuentra, como no podías ser de otra forma,el Partido Popular, a quien no duda en atacar en infinidad de temas, independientemente de la relevancia que este pueda tener o no. En las últimas horas lo ha hecho refiriéndose al a descripción que formación que preside Pablo Casado tiene en el perfil de su cuenta oficial de Twitter.

En ésta, los populares de definen como “principal partido político de España”, una frase que no deja de entrar dentro del normal juego político y de marketing de unos y otros. Sin embargo, para Echenique en el Partido Popular “mienten hasta en el perfil de Twitter. Es compulsivo”.

Mienten hasta en el perfil de Twitter. Es compulsivo. �� pic.twitter.com/hpd5Qgi7zH — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ ���� (@pnique) August 2, 2020

La respuesta a Echenique de una diputada popular que lo deja en evidencia

Las palabras de Echenique han creado numerosas reacciones en redes sociales, entre ellas, la de la diputada del PP y portavoz de Interior, Ana Vázquez, quien no ha dudado en responderle con un auténtico ‘dardo’ señalando: “PODEMOS es el principal partido de Galicia”, haciendo alusión a la debacle electoral de la formación morada en las pasadas elecciones autonómicas celebradas del 12-J y donde el partido que lidera Pablo Iglesias pasó de ser segunda fuerza política con 14 diputados a desaparecer por completo del Parlamento gallego, uno hecho pocas veces antes visto en la política nacional y por el que, de momento, nadie ha asumido ninguna responsabilidad y las autocríticas se han limitado a algunos cuantos de tuits la misma noche electoral.

PODEMOS es el principal partido de Galicia. https://t.co/Al4akQpp2a — Ana Vázquez Blanco (@anadebande) August 2, 2020

Otros tuiteros le han recordado a Echenique una frase que su formación, Podemos, tiene en la descripción de su Twitter oficial, y en la que se señala: “Un país feminista, donde nadie se quede fuera”, en clara alusión a las miles de familias que lo están pasando muy mal como consecuencia de las crisis económica que ha derivado de la pandemia del coronavirus y en la que la pasividad del Gobierno del que forma parte Podemos también ha jugado un papel importante.

