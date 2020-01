El duro comentario de José Manuel Soto tras la salida de tono de Ábalos contra un periodista

Es el tema del día. Tras un vaivén de versiones encontradas, finalmente hemos conocido cómo José Luis Ábalos, hombre fuerte del nuevo Gobierno de Sánchez, sí que mantuvo una reunión 'secreta' con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro y con la entrada prohibida en la Unión Europea, lo que incluiría a España. A tanto ha llegado el revuelo que el lema #ÁbalosDimisión se convertido en tendencia en Twitter y muchas son las voces por parte de la oposición que exigen explicaciones ante lo ocurrido.

El vídeo de un Ábalos irreconocible

Antes de conocer toda la información de la que disponemos este viernes, el jueves, a la salida de un mitin en Córdoba del PSOE, José Luis Ábalos protagonizaba un encontroazo contra un periodista que le preguntaba por la reunión mantenida con la número 2 del régimen chavista.

Ante la pregunta del periodista al finalizar el acto, Ábalos espeta un duro "ya he contestado". De esta forma insistía en la primera versión de su historia y aseguraba que tan solo se reunió "con el ministro de Turismo". Seguía Ábalos con su respuesta lanzando una pregunta al periodista: "¿Quiere saber cuántas veces me he reunido con la oposición venezolana?". Se respondía a sí mismo: "Pues como una docena de veces". Lanzaba otra pregunta, para la que también tenía respuesta: "¿Quiere saber de qué hablamos? No". Antes de marcharse colvía a insistir: "Yo me reuní con el ministro de Turismo".

José Manuel Soto 'define' a Ábalos

Y de todas las críticas recibidas, una de las más reseñables ha sido la del popular cantautor José Manuel Soto, que ha optado por definir al ministro Ábalos de forma muy concisa.

"Impresentable señor", así de tajante se ha mostrado Soto.

"Impresentable señor", así de tajante se ha mostrado Soto. Tras su mensaje, ha recibido multitud de comentarios en redes de sus seguidores.

La reunión de Ábalos con la vicepresidenta vetada por la UE

El encuentro, destapado por el diario "Voz Pópuli", fue negado por el ministro durante dos días hasta que, finalmente, señaló que la cita fue casual. Ábalos ha asegurado a "El País", que acudió al aeropuerto a título privado a recibir al ministro de Turismo venezolano, Félix Plasencia, con quien mantiene una relación de amistad desde hace años y que viajaba en el mismo avión que la vicepresidenta Delcy Rodríguez. "El ministro de Transportes sostiene que no mantuvo ningún contacto formal con la vicepresidenta venezolana y su intención al desplazarse al aeropuerto no era reunirse con ella", ha dicho.

Sin embargo, medios como ABC aseguran que Ábalos estaba esperando a Delcy Rodríguez en un reservado del aeropuerto de Barajas. La vicepresidenta estaba acompañada en su cita con Abalos de su jefe de gabinete y otras cinco personas más de su equipo. "Fuentes policiales explican que la vicepresidenta chavista podría haber bajado del avión a una zona internacional, por lo que no habría llegado a pisar suelo español", señala el diario de Vocento. Un dato muy relevante porque la interlocutora de Ábalos tiene prohibida la entrada al espacio Schengen por las sanciones que la Unión Europea impuso al régimen de Maduro. También fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2018.

El mitin al que asistió Ábalos

A pesar del bronco final recogido por las cámaras, Ábalos acudió a un acto del PSOE en Córdoba donde los temas que trataron fueron diversos. Este jueves pidió a los militantes socialistas que "desde el ejercicio de la libertad" no caigan en "ninguna tentación que nos haga ser débiles frente al adversario” porque "es el momento de construir socialismo en la calle".

Ábalos, que inauguró en Córdoba la nueva sede de la Agrupación Socialista Norte Sierra, afirmó que “nos quieren despistar de la verdadera labor, que es la que realmente les interesa” y que, frente a ello, “nos van a encontrar tranquilos, serenos y centrados en nuestra tarea”.

El también ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aseguró que desde la derecha “no toleran que gobernemos y como no quieren que subamos el salario mínimo, las pensiones y que empecemos a ejercer la justicia social en este país y, por lo tanto, para hacer justicia hay que repartir, van a intentar cualquier tontería, como lo del pin parental”.

Por ello, se ha mostrado convencido de que “estamos debatiendo de lo que no es problema para que, evidentemente, nos despistemos de lo que realmente debe ser nuestra tarea” tras "conseguir superar" el bloqueo para la formación de Gobierno.

Afirmó también que el PSOE está muy tranquilo “ante la intimidación que estamos sufriendo” y que es un partido "unido", pese a que desde la derecha y sus medios de comunicación “buscan divisiones en nuestras opiniones”.