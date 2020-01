La dura respuesta de Abascal a Jordi Évole después de decir que "le vendría bien una host..."

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha respondido con contundencia a las palabras del periodista Jordi Évole en El Hormiguero, donde el presentador catalán aseguró que al presidente de Vox "le habría venido bien un hostión".

Jordi Évole pasaba por el programa de Antena 3 'El Hormiguero' para hacer promoción de su nuevo programa, 'Lo de Évole' que será estrenado próximo domingo, 2 de febrero en La Sexta. Un programa de entrevistas a personajes en la cárcel con inspiración del programa de Jesús Quintero 'Cuerda de presos', por el que pasarán desde presos desconocidos, hasta presos tan famosos como el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell o el político condenado por corrupción y sedición Oriol Junqueras.

Évole confirmaba que estos temas era unos temas que hacía tiempo que quería tocar. Además bromeaba sobre que 'El Hormiguero' le había quitado la opción de entrevistar a políticos porque todos quieren ir al programa de Motos: "Ahora los políticos solo vienen a tu programa, y yo tengo que buscar mi nicho. Yo no te piso la manguera, no entrevisto a Will Smith".

En ese momento de la entrevista el entrevistador catalán recordó la figura de Santiago Abascal. Sobre el presidente de Vox, Évole decía que había declinado su invitación a ser entrevistado y preguntaba irónicamente: "¿Cuándo lo entrevistaste vino a caballo?".

Ante la respuesta negativa de Motos a la pregunta, Évole deseaba que el líder de Vox sufriese una caída a lo que apuntillaba: "Lástima, le vendría bien".

Santiago Abascal responde a los ataques de Jordi Évole

El líder de Vox, Santiago Abascal, no ha querido quedarse callado ante los ataques de Jordi Évole, y ha lanzado el siguiente mensaje a través de sus redes sociales.

¿Cuántos titulares ocuparían estas declaraciones si las hubiese hecho un miembro de VOX? No es raro que quien legitima a etarras quiera violencia o daño contra alguien. Nosotros estamos hechos de otra pasta y además, de pequeños, nos enseñaron a no abusar de los tirillas. pic.twitter.com/OUIqZXEYVP — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) January 30, 2020

"No es raro que quien legitima a etarras quiera violencia o daño contra alguien. Nosotros estamos hechos de otra pasta y además, de pequeños, nos enseñaron a no abusar de los tirillas", son las palabras que Santiago Abascal ha dedicado a Jordi Évole y su deseo de que Abascal se cayera del caballo.