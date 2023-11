Dueñas confía en que la "Agricultura 4.0 enganche" al joven y Dujo dice que sin rentabilidad es difícil el relevo

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, confía en la "tecnificación y digitalización" que lleva aparejada la "Agricultura 4.0" sirva de "enganche" para atraer a jóvenes al campo, si bien el presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, le ha advertido de que "sin rentabilidad" será difícil el relevo generacional.

Reflexiones compartidas por ambos responsables durante su participación en el marco de los Encuentros Informativos organizados por Europa Press con el patrocinio de Unicaja Banco y en el que se han abordado temas importantes como el de la incorporación de los jóvenes al sector o el futuro que tiene el campo en Castilla y León.

Dueñas ha explicado que desde la Junta se intenta "poner todo aquello" que permita que haya "un poco más interés" hacia la agricultura. "Estamos haciendo crecer el alumnado en los ocho centros integrados de formación profesional que tenemos. Aunque no es mucho, este año hay más alumnos que el pasado", ha explicado para incidir que la formación es un "pilar fundamental".

En este punto, Dueñas confía en que la "tecnificación y la digitalización" de la "Agricultura 4.0" sirva de "enganche" para atraer jóvenes al campo. "En estos centros de formación daremos a conocer que podemos tener sistemas de autoguiado que prácticamente hacen que las máquinas trabajen al centímetro, que podemos controlar la productividad de las parcelas, si existe una plaga o enfermedad, o la cantidad de semilla que echamos por metro cuadrado... mil cosas que puede hacer de esa digitalización un punto de enganche", ha señalado.

Además ha recordado incentivos como las nuevas ayudas a la primera instalación, dotadas con 120 millones con el objetivo de incorporar en este periodo de cuatro años a 2.400 jóvenes, con un incremento del tope de ayudas de hasta 100.000 euros. Además, han disminuido "mucho" los criterios de selección "a petición de las organizaciones". "Vamos a dar más ayuda a distintos modelos de profesionalidad dentro de esa agricultura y yo creo que todo eso tiene que atraer a más población al medio rural y que vean que se puede vivir mejor en los pueblos, con ventajas frente a vivir en las ciudades", ha continuado.

Por su parte, Dujo recuerda que son entre 500 y 600 jóvenes, el 30 por ciento mujeres, los que se incorporan al campo al año cifra que, a su juicio, "garantizan la producción agrícola-ganadera" en la Comunidad.

A partir de ahí, el líder de la organización profesional agraria ve varios problemas. El primero, ha citado, que la tierra "no se estira" y Castilla y León "tiene una necesidad de tierra". Otro de ellos se centra en la rentabilidad. Para argumentarlo, ha utilizado la metáfora del "espejo". "El joven ve el espejo en su casa. Es muy raro que se incorporen al campo de Castilla y León jóvenes que no conozcan el terreno, que no vengan de una familia agrícola y ganadero. Si ese joven ve alegría en la casa, rentabilidad, futuro, bienestar, comodidad, ampliación, va a estar encantado de incorporarse al sector agrario. Si por el contrario ve en la casa que todos son problemas burocráticos, que todos son costes, va a buscar otro empleo más fácil para desarrollar su vida laboral", ha argumentado, momento en el que ha aprovechado para reclamar más agilidad en las tramitaciones y menos burocracia.

FUTURO

No obstante, el presidente de Asaja sigue apostando por que la "calidad" de los productos siga siendo "la bandera" del campo de Castilla y León. "Queremos producir, pero para eso nos tienen que dejar libertad y hacer en nuestras explotaciones aquello que agronómicamente o ganaderamente sea mejor", ha insistido.

Dujo ha recordado que la sequía sigue siendo un problema para la rentabilidad de las explotaciones, por lo que ha reclamado que las políticas europeas, nacionales y autonómicas se centren en "fortalecer" el sector. "Somos necesarios para la producción de alimentos, pero también para un medio ambiente sostenible. Esa demagogia ecologista absurda es equivocada. Los ecologistas somos nosotros. Si no se cuida el campo como lo hacemos nosotros esto sería un desierto o un paraíso para plagas, para desastres, para las llamas...", ha apostillado.

De ahí que haya exigido también que se busquen soluciones para que las explotaciones "aguanten sequías, enfermedades de la mano de la ciencia con toda la seguridad alimentaria posible". "Y se debe, por supuesto, invertir en lo que es infraestructura. Castilla y León necesita más regadíos. Nuestros secanos, necesitan una reconcentración de toda nuestra superficie. La ganadería de extensivo necesita mayores apoyos, porque es calidad", ha finalizado.

Por su parte, Dueñas ha pedido a Europa "cambiar" la estrategia política y "aportar más fondos". "No le puede pedir al sector cada vez más esfuerzo con una cantidad congelada a nivel de presupuesto desde hace mucho tiempo", ha apelado para reclamar que se exija a los productos de terceros países "lo mismo" que a los de los países miembros.

A nivel nacional, se ha centrado en pedir un "cambio radical" de la política hidráulica. "Yo creo que el agua es un bien de todos y tiene que regularse de una manera diferente. En este plan hidrológico de la CHD tiene una superficie ridícula de nuevos regadíos, cuando el regadío es la fuente principal de riqueza para nuestro medio rural", ha apostillado.

Y a nivel autonómico, Dueñas ha abogado por defender que Castilla y León es más productora de "calidad que de cantidad". "Yo creo que somos esa despensa de Europa. Tenemos cada vez que hacer que nuestro sector sea más profesional. Y hay parte del trabajo de Itacyl de seguir un poco coordinando las tareas de investigación, de desarrollo y de transmisión de ese conocimiento al sector productor. Tenemos que seguir creciendo, en todos los procesos de reordenación, fomentar la formación y es clave que seamos capaces de ir vinculando cada vez más a la mujer a nuestros proyectos agrarios porque eso hará que también la mujer se consolide como una parte fundamental dentro del medio rural y eso haga que no nos despoblemos como nos estamos despoblando", ha concluido.