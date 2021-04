Dos meses después del 14-F continúa el bloqueo en Cataluña por las diferencias entre ERC y JxCat

Han pasado casi dos meses desde que los catalanes tuvieron que acudir a las urnas para sacar adelante un nuevo Parlament. Tras varias semanas con la vista puesta en las encuestas, fue el PSC con Salvador Illa al frente, quien se hizo con la mayor parte de los votos en los comicios, con un 23,03 por ciento de los votos. No obstante, su presidencia no sería posible por una mayoría independentista compuesta por Esquerra, JxCat y la CUP.

ERC, liderada por Pere Aragonès, fue la segunda fuerza más votada (21,3 por ciento de los votos), seguida por JxCat con Laura Borràs (20,07 por ciento) y VOX, con Ignacio Garriga (7,67 por ciento). Le siguieron los comunes con un 6,87 por ciento de los votos, la CUP con 6,68 por ciento, Ciudadanos con el 5,58 por ciento y en último lugar el Partido Popular, con el 3,85 por ciento de los votos.

No obstante, la investidura todavía no se ha podido llevar a cabo tras casi dos meses desde aquel 14 de febrero. El pasado 26 de marzo fracasó la investidura del candidato de ERC a la Generalitat después de que no fuera capaz de reunir los apoyos necesarios para ser investido presidente en la primera vuelta. JxCat se abstuvo y exigió más tiempo para poder negociar un acuerdo. No obstante, hizo lo mismo el pasado 30 de marzo, algo que ya adelantaron desde JxCat después de que las negociaciones entre ERC y Junts no prosperaran lo suficiente como para llegar a un acuerdo. En ambas obtuvo los votos a favor de su propio partido y la CUP, con la abstención de JxCat y los votos en contra del PSC, los comunes, Ciudadanos y el Partido Popular.

EFE/Toni AlbirToni Albir

Los escollos del pacto entre ERC y Junts

En primer lugar, y uno de los principales puntos de conflicto entre ambas formaciones es el rol de Carles Puigdemont. ERC no reconoce al 'expresident' más allá de que es un "represaliado", mientras que JxCat le ve como un referente exterior. En este punto, la hoja de ruta independentista también adquiere una gran importancia. Para los republicanos hay un acuerdo con Junts por emprender la vía del diálogo con el Estado, Junts quiere ir un paso más allá y han prometido en varias ocasiones una declaración de independencia. Por lo tanto, exigen que se prepare un nuevo referéndum unilateral.

Tampoco podemos olvidar el reparto del Govern. ERC tan solo desea reconstruir Cataluña tras la crisis de la pandemia y para ello es clave el reparto de los fondos europeos. ERC desea que el poder sea del 'president', mientras que JxCat desea crear un departamento de Economía con plena libertad de competencias para gestionar los fondo.

En este punto entra también en juego el departamento de Acció Exterior y Relacions Institucionals, que ERC desea mantener, mientras que JxCat quiere tumbarlo. El papel de la CUP también es uno de los asuntos de conflicto: los republicaos creen que la CUP podrá ayudarles a vencer a Junts y decantar el Govern hacia la izquierda, mientras que ellos no contemplan esta posibilidad.

Los últimos esfuerzos de Pere Aragonès para ser investido 'president'

Los fracasos en las conversaciones entre ERC y JxCat no han desanimado al presidente en funciones de la Generalitat, quien todavía se encuentra inmerso en la ardua tarea de llegar a un acuerdo con el partido de Puigdemont, para conseguir llegar al ansiado pacto que podría darle la presidencia del Govern. No obstante, el bloqueo va a prolongar los seis meses de interinidad en la comunidad. Recordamos que desde el pasado 28 de septiembre, fecha en la que se hizo efectiva la inhabilitación de Quim Torra, Cataluña carece oficialmente de un presidente de la Generalitat en ejercicio de sus funciones.

De hecho, el vicepresidente en funciones de la Generalitat está directamente implicado en la investidura. Este miércoles hemos sabido que Aragonès ha mantenido conversaciones en los últimos días con Jordi Sànchez y Carles Puigdemont. En una entrevista, el presidente en funciones ha insistido en la necesidad de formar un gobierno "lo más pronto posible" para poder afrontar la situación que está viviendo Cataluña.

EFE/ Andreu DalmauAndreu Dalmau

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En el acto de conmemoración del 90 aniversario de la proclamación de la II República que se ha celebrado en Barcelona, Aragonès ha reivindicado además que para poder abrir una nueva etapa de transformación y libertad, es necesario hacerlo con "todos los proyectos sobre la mesa y los presos políticos en libertad". Además, ha reiterado la necesidad de respectar el mandato del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Las comparecencias en el Parlament ante el retraso de la investidura

Ante el bloqueo político que existe actualmente en el Parlamento catalán, los miembros del Govern se abrieron el pasado martes a comparecer ante el Parlament para someterse al control de los grupos de la oposición tras el retraso de la investidura. Ante el bloqueo, la oposición ha exigido recientemente poder controlar la gestión del Govern en funciones.

El PSC reclamó que Aragonès debía comparecer para rendir cuentas de la gestión que se está llevando a cabo en Cataluña. También lo hizo la semana pasada Ciudadanos, quienes pidieron que comparecieran en la cámara catalana cada quince días, mientras se mantuviera la situación de provisionalidad. Posteriormente supimos que Aragonès se habría mostrado de acuerdo con la premisa, al menos hasta que las fuerzas independentistas, en referencia a JxCat, opten por desbloquear la investidura.